美華總會俄勒岡州分會宣佈成立 慶典儀式日前在波特蘭隆重舉行  

（本報記者王星報道）俄州仲秋迎吉日，波城九月逢良辰。 9月16日晚，美國華人華僑聯合總會俄勒岡州分會成立慶典大會，在波特蘭「魚樂軒」大酒樓隆重舉行。美華總會、各州分會和本地僑界各社團負責人和代表出席了慶典儀式。美國華人華僑聯合總會主席林建新親臨到會發表致辭，並為分會授印和頒發任命書。

美國華人華僑聯合總會是一家服務全美華人社區，由聯邦政府註冊的非營利，全國性無黨派組織。在各州已成立了多家分會，俄勒岡州分會在西海岸尚屬首家。據當晚慶典大會獲悉，分會由周惠敬、林世勇、秦琛鈞分別擔任美華總會共同主席兼俄州分會會長、理事長和監事長，張宇雄、龐秋蓮分別擔任副會長和秘書長、甄仲春、甄建都、陳國宏為理事，陳仕力、靖東升為名譽主席，黃步嶸、晏丹民、李萬祥、甄會韶為名譽顧問。

儀式在醒獅採青中開場。超大規模的十二隻醒獅為史上罕見，大增了慶典喜慶氣氛，展示了分會躍躍欲試大展宏圖的豪邁氣概。

全體與會人員起立，播奏了中美國歌。在莊嚴的氣氛中，美華總會主席林建新登上主台，向美華總會共同主席兼俄勒岡州分會會長、理事長和監事長親授印章並頒發任命書。隨即，三位新任領導向本會副會長、秘書長、理事、名譽會長、名譽顧問頒發委任狀和聘書。

俄勒岡州分會會長周惠敬在儀式上發表了就職致辭，他說，近年來，俄勒岡州華人華僑數量大幅度增多，維護華人華僑權益成為區域內華人社團義不容辭的責任和擔當。「凝聚共識，攜手合作，融入主流，維護權益」是美華總會的宗旨，作為新成員，美華俄勒岡州分會將秉承旨意，致力於團結和服務俄州華人華僑，凝心聚力，融入主流，為華人華僑未來權益和發展創造良好條件。周惠敬表示，希望分會的成立，能為本地社團提供一個廣泛的合作交流平台，注重培育和鼓勵華裔青少年參政議政，參與地方政務工作，參選地方政界議員，讓更多華人在主流平台為我們華人發聲。

美國華人華僑聯合總會主席林建新在致辭中表示，俄勒岡州波特蘭市是華人移民歷史中最為值得紀念的城市之一。俄勒岡州分會的成立，對美華總會在全美各州成立分會，建立全美華人合作平台，樹立了榜樣作出了貢獻。對提高華人生存危機意識，構建華人命運共同體起到了積極作用。他希望全美華人之間加強團結、攜手合作、同舟共濟、共創美好未來。林建新強調，華人移民對美國經濟發展做出過重要貢獻，也遭受過不平等的待遇。我們華人民眾、社團和企業家們，應該將華人的移民歷史和貢獻，通過各種社會活動，經常性的向主流社會進行宣傳，擴大主流社會對華人的瞭解和認同，為華人參政議政營造有利環境。在政界擁有更多的從政華裔，是現階段華人提高社會地位，保護自身權益的一項有效辦法。

俄勒岡州分會理事長林世勇代表分會致感謝辭，他表示，俄勒岡州分會的成功建立，是美華總會精心指導、各分會和本地僑團與商界鼎力支持的結果，我們為加入美華總會體系，成為美西海岸首個分會感到榮幸和自豪。我們將在總會指導下，與俄勒岡州各兄弟僑團密切合作，攜手並進，為打造華人社區福祉共赴前程。

慶典儀式上，美華總會共同主席兼麻州分會會長謝鋒、美華總會共同主席兼伊利諾伊州分會會長陳嘉釗分別代表各州分會致辭表示祝賀。波特蘭協勝公會評議長陳士力、龍岡公所監察長張向陽也作了致辭，勉勵俄勒岡州分會借成立慶典之機，生龍活虎，意氣風發，成為俄勒岡州僑團的主力軍。

大會還為儀式安排了文藝演出。由新近獲得西雅圖「水立方杯全球華人歌唱比賽」亞軍的「波城鄧紫棋」侯婷婷、「波城抒情歌手」林世勇、「台山歌神」甄會韶、「台山歌王」陳焱宏和波特蘭婦女聯誼會的旗袍秀先後登台，為分會慶典儀式的圓滿成功表演獻唱，與會各界嘉賓也紛紛上台放歌助興。