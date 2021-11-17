美大幅提高紅藍卡保費
（綜合報導）美國聯邦政府機構醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）宣布大幅提高紅藍卡（Medicare，聯邦醫療保險）保費。其中，B部分的醫療保險費增加14.5%，2022年最低收入一檔的人士每月支付費用將從2021年的148.50美元增加到170.10美元，上漲了21.60美元。
B部分涵蓋醫生服務、醫院門診服務、某些家庭保健服務、醫療設備和某些不屬於醫療保險A部分的其它醫療和保健服務，包括在醫生辦公室提供的藥物。
CMS週五發出的一份聲明中說，紅藍卡保費上漲跟新冠病毒大流行病有關，也跟未來的不確定性有關，它可能需要為一種昂貴的、有爭議的阿爾茨海默病新藥支付費用，目前它尚未做出最終決定。
CMS試圖淡化保費飆升一事，稱大多數受益人同時也領取社會保障福利，在2022年每月可以獲得比之前高5.9%的生活費調整。這是30年來的最大漲幅。
這意味著醫療保費上漲部分能從社會保障福利調漲中獲得抵銷。
CMS說：「大多數參加醫療保險的人將看到社會安全福利的大幅淨增長。例如，目前每月從社會安全局領取1,565美元的退休工人，在扣除醫療保險B部分保費後，可望每月淨增70.40美元。」
但是，醫療保費上漲遠遠超過了醫療保險受託管理機構在8月底發布年度報告中的估計，這些機構預測2022年的月保費將是158.50美元，上漲了11.60美元。
老年公民聯盟的社會保障和醫療保險政策分析師詹森（Mary Johnson）告訴記者，醫療保費上漲「將耗盡領取最低福利保障者的整個年度生活費用調整」；「福利較高的社會保障領取者應該能夠支付（CMS說的）每月21.60美元的增幅，但他們最終可能不會像指望的那樣有剩餘。」
該聯盟說，醫療保費增長速度通常遠遠超過社會保障的年度調整。此外，2022年社會保障福利的大部分增長將被通貨膨脹上漲所抵銷，通貨膨脹率已經在快速攀升。
國會2020年限制了2021年的保費增長，即使在病毒大流行期間，緊急醫療保險支出激增的情況下，每月的保費上漲不到4美元。
聯邦醫療保險覆蓋6200多萬人，大部分是65歲以上的人。B部分的保費基於投保人的收入收取，每年的紅藍卡公開登記日從10月15日開始，持續到12月7日。
「2022年B部分保費的增加證明，不斷上漲的藥物成本威脅著醫療保險計劃的可負擔性和可持續性」，CMS局長拉蘇爾在一份聲明中說，「拜登政府正在努力讓藥品價格對所有美國人來說更加實惠和公平，並通過競爭、創新和透明來推進藥品定價改革。」