美國85歲老年人淨資產一般多少？

（本報綜述）對多數美國人而言，步入85歲意味著已從賺錢階段轉為依靠積蓄過活。此時了解自身的「淨資產」顯得格外重要，因為這不只是比較財富的數字，更是判斷退休生活是否穩定的依據。

根據美聯儲最新的《家庭財務調查》，美國75歲以上民眾的平均淨資產為162萬4100美元，但中位數僅為33萬5600美元。兩者差距巨大，原因在於少數超富家庭拉高了整體平均值，因此中位數更能反映一般人的實際狀況。

所謂「淨資產」，即個人名下所有資產（如房屋、汽車、退休金帳戶、儲蓄與貴重物品）扣除所有負債（如房貸、車貸、信用卡欠款）後的淨值。即使在八十多歲，高齡者仍能透過減少負債或提升資產，持續改善自己的財務狀況。

報告指出，若財務狀況不如預期，仍有多項簡易步驟可幫助長者「理財養老」：

— 儘快償還高利債務，例如信用卡欠款，避免利息侵蝕積蓄。

— 檢查帳單，取消不再使用的串流服務或會員訂閱。

—出售閒置物品，把「雜物變現金」。

— 設定自動繳費，避免因延遲付款而產生罰金。

— 將儲蓄轉入高利率帳戶或定期存款，以追上通膨速度。

— 若擁有房屋，可了解州政府是否提供老年人房產稅減免。

— 若資產龐大，可透過贈與分散遺產稅負。2025年每人每年贈與上限為1萬9千美元。

— 檢查社會安全金（Social Security）給付，特別是喪偶或家庭狀況變動者，可能有資格領取更高金額。

根據「員工福利研究院」調查，75歲以上的美國人中有46%完全沒有任何債務，顯示不少長者仍維持穩健的財務基礎。報導最後指出，晚年理財並非無能為力，適當調整策略，仍能讓退休生活更安心、更有彈性。