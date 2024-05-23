美國龍岡、三藩市龍岡、名義寄廬聯合舉行春節聯歡宴會

美國龍岡親義總公所、三藩市龍岡親義公所及三藩市名義寄廬於四月十四日在三藩市舉行2024龍年春節聯歡宴會。砵崙龍岡親義公所在張新主席帶領下，一行八人出席參加盛會。

是日中午十二時，逾三百多位龍岡各級首長四姓世誼及嘉賓齊集在龍岡大禮堂舉行莊嚴肅穆的祀祖禮，追念四先祖。祀祖之前、由劉家公所瑞獅團進場舞獅祝賀。

祀祖禮完畢後，美國龍岡總公所主席劉新煥致歡迎詞。接著、拍照留念、共进自助餐。餐後、自由活動。還得三藩市龍岡婦女部姊妹們熱情招待、供應咖啡茶及糕點美食。四姓一家、春節聯歡、相見甚歡，互道祝福，喜樂融融。

是晚六時，在華埠皇宮酒樓舉行慶宴，三百多位宗親及嘉賓出席聯歡，共襄盛會。除了美國龍岡主席團、三藩市龍岡主席團及名義寄廬主任團之外，嘉賓計有：世界龍岡親義總會元老：劉拍活、張錫利、張國欽、張均鴻、趙英武；世界龍岡親義總會會長劉惠傳、張志堅；美洲龍岡親義總公所主席關泰和、監察長張偉傑；美洲龍岡親義總公所元老：劉源錦、劉榮波、劉國豪、劉兆康、關質聰、張永中、張耀榮、張興礎、張鵬輝；美國龍岡親義總公所元老：關祥雲、關祥光、關金譜、張耀權、張新生、張人睿、趙務遠；三藩市龍岡親義公所元老：劉子莊、關龍匯、趙傑為。

來自外埠龍岡公所主席及世誼：羅省龍岡公所、羅省名義軒、紐約龍岡公所、紐約劉族橫水同鄉會、屋崙龍岡公所、士德頓龍岡公所、沙加緬度龍岡公所；另有三藩市公所主席及世誼：劉家、關家、張家、趙家、美洲橫水同鄉會、劉族建福宗親會、開平關光裕堂、大埠關光裕堂。

慶會中，美國龍岡親義總公所主席劉新煥致歡迎詞；三藩市龍岡親義公所主席關超英致詞；元老關祥雲、元老張新生介紹嘉賓及外埠龍岡首長宗親；頒發獎牌分別給晉升元老及顧問眾世長；名義寄盧主任關樹德致答謝詞；婦女部主任關彩娟姑主持文娛節目，龍岡合唱團金曲大合唱，隨後，音樂組成員相亦繼上台獻唱經典名曲及民族舞蹈。聯歡慶會在歡樂和親情的氣氛中圓滿結束。

砵崙龍岡親義公所,由張新主席率領關小鳳(副主席)、張詠嬋(副主席)、趙秀珍(副主席)、趙婉娜(婦女部主任)、關方紅、廖懷澤及譚秀琼一同參加這盛大聯歡慶會。