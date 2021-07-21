美國護照申請個案積壓嚴重　等待期長達12至18周

(綜合報導)隨著重啟經濟，不少被疫情「鎖」了一年多的民眾開始想到外旅遊，以至近期申請護照的人數激增，加上疫情時工作緩慢，令到申請個案出現嚴重積壓的情況。美國國務院稱，新護照和常規更新護照申請的等待時間為12至18周，因為郵件寄送時間較慢，而準備旅行的人數太多。

所以準備外遊的人士，越早申請越好，以避免最後一刻出現問題。申請人雖然可以額外支付60美元來加快申請，但加急申請的等待時間也要6至12周。

根據國務院的規定，獲得新護照或更新護照的最佳方式是郵寄申請表格、檔和費用。

美國國務院和國土安全部還採取措施，緩解在國外持有過期護照尋求回國的美國人的相關問題。這兩個部門在5月宣佈，目前身處海外、護照在2020年1月1日及之後過期的美國公民，將可以繼續使用他們的證件在2021年12月31日之前重新進入美國。這項規定不適用於第三國之間的旅行，除非第三國是中轉站。

與此同時，並非所有過期護照都有資格獲得豁免，美國公民在最終確定旅行安排前可以在https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html網址上查詢自己的狀態。