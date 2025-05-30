美國衛生部長不再建議孕婦與兒童打新冠疫苗

（本報綜述）衛生部長小羅勃特‧甘迺迪週二透過社群平台X發表一段58秒的影片，宣佈美國疾控中心（CDC）不再建議健康兒童與孕婦接種新冠疫苗。這一舉措標誌著美國新冠疫苗政策的重大轉變，引發廣泛關注與爭議。

影片中，甘迺迪聲稱他已將上述族群自CDC的疫苗建議清單中移除。影片中並未見CDC官員出面說明，CDC則將媒體提問轉交給甘迺迪本人與美國衛生與公共服務部（HHS）處理。

值得注意的是，甘迺迪在出任衛生部長之前，長期以反疫苗立場聞名。儘管CDC與傳染病專家過去一致建議6個月以上民眾每年接種新冠加強劑，甘迺迪此次選擇不待即將於6月召開的CDC顧問會議結果，逕自改變建議標準。

影片中亦可見美國食品藥物管理局（FDA）局長馬卡里醫師與國家衛生研究院（NIH）院長巴塔查里亞醫師一同現身。他們支持甘迺迪的說法，指稱對兒童每年接種加強劑的建議「缺乏臨床數據支持」。

上週，FDA亦宣布將限制常規新冠疫苗批准對象，僅針對高齡長者與有潛在健康風險的青少年與兒童，其餘健康族群則需待進一步研究數據出爐後再行考慮。

針對甘迺迪為何選擇此時調整建議，HHS尚未做出具體說明。外界預料這項變動將在未來幾週內引發更廣泛的公共衛生辯論。