美國武術中心代表隊接連出征國際國內兩大賽事 「世界太極拳錦標賽」「泛美武術錦標賽」上取得卓越佳績

本報記者俄廣才報導）由國際武聯主辦的「第四屆世界太極拳錦標賽」，於8月23日至8月27日在新加坡隆重舉行。

本屆賽事設有競賽項目和演示項目兩大類別，其中競賽項目分為自選項目、新標準項目和規定項目，共產生38枚金牌；演示項目分為規定項目和傳統項目，共產生29個一等獎。兩大項目類別均涵蓋孫式、吳式、楊式、陳式和武式太極拳。

世界太極拳錦標賽是國際武聯主辦的六大官方賽事之一，吸引了來自五大洲32個國家和地區的320余名參賽者，包括中國、馬來西亞、新加坡、越南等世界最具實力的國家級專業隊的選手們。

經今年五月份的全美選拔賽，美國參賽隊由8位選手組成。美國武術中心（U.S. Wushu Center）主教練、前世界太極拳冠軍高佳敏擔任美國隊教練，美國武術中心有3位學員入選國家隊出征本屆大賽。

經過四天的激烈角逐，美國武術中心的3位參賽學員面對亞洲國家專業隊的選手毫不畏懼、奮於拼搏、自信勃發，為美國隊奪得了1枚金牌、2枚銀牌和1枚銅牌，成績斐然。其中Mariella Brayton 獲得女子吳式太極拳金牌；Marshall Brayton 獲男子24式太極拳銀牌及新編楊式太極劍銅牌；Phylicia Shaw 獲女子武式太極拳銀牌。最終，美國的以12枚獎牌總數名列第五。

美國武術中心另有3位學員經過全國選拔後，入選了由8位選手組成的美國太極拳演示賽隊。他們在「第四屆世界太極拳錦標賽」演示賽中取得了5個一等獎、3個二等獎和1個三等獎的優異成績。其中Kaden Wong 獲一等獎2項、二等獎1項；Samantha Lu 獲一等獎2項、二等獎1項；Emma Huang 獲一等獎1項、二等獎1項、三等獎1項。

在高手如林的「第四屆世界太極拳錦標賽」中，美國武術中心的學員取得如此驕人的成績令人欣慰。

該中心主教練高佳敏曾為中國的專業隊培養出了世界冠軍和亞洲冠軍，以及許多優秀的運動員。能夠將美國武術中心的業餘選手培養成國際太極拳錦標賽的冠軍以及銀牌、銅牌獲得者，展示出其卓越的專業水平及教學能力。

新加坡世界太極拳錦標賽結束之後，美國武術中心的13位學生又代表美國隊參加了於8月30日至9月2日，在美國矽谷的聖塔克拉拉國際會展中心舉行的「第十四屆泛美武術錦標賽」。

這是泛美地區最高水平的洲際武術賽事。來自阿根廷、百慕大、玻利維亞、巴西、加拿大、智利、洪都拉斯、墨西哥、秘魯、巴巴多斯以及美國等13個泛美地區國家代表隊的一千多名運動員參加了本屆比賽，創下了歷屆泛美武術錦標賽參賽人數的新高，充分顯示了武術在泛美地區的蓬勃發展及國際影響力。

美國武術中心主教練高佳敏還應組委會的邀請，在賽事活動中做專題演講。她所帶領的13位學員中（Mariella Brayton，Marshall Brayton，Phylicia Shaw，Kaden Wong，Samantha Lu，Emma Huang，Frank Li，Flora Chen，Casey Lew，Albert Liu，Greyson Turnbull，Adrian Waiblinger，Noah Von Dem Bruch），年齡最小的僅8歲、年齡最大的為18歲。

在強手如林的賽場上，美國武術中心的小將們個個信心滿滿、沈著應戰，發揮出了平時訓練的最高水準，一招一式都表現得非常出色，贏得了評委們的高度讚賞，每位參賽選手都有金牌攬入懷中。本屆賽事上小將們共獲得了金牌37枚、銀牌8枚，以及2枚銅牌。其中Kaden Wong；Phylicia Shew；Mariella Brayton 各獲得5枚金牌，Samantha Lu；Emma Huang；Albert Liu 各獲得4枚金牌。

美國武術中心位於波特蘭西北珍珠區（1425 NW 16th Avenue），該中心學員能在「第四屆世界太極拳錦標賽」、「第十四屆泛美武術錦標賽」，以及以往歷屆世界大賽、洲際大賽中取得優異成績，碩果累累，靠的是該中心創始人喻紹文總教練、前世界太極拳冠軍高佳敏主教練，以及來自中國專業隊的謝曉鑫和章新拓兩位年輕教練等所組成的一個專業團隊的共同努力。

該中心建立33年來，培養出了一批又一批登上世界武術比賽最高領獎台上的冠軍選手，為中國武術在美國的傳播、推廣和發展做出了巨大的貢獻。

相關美國武術中心資訊，請登錄該中心網站：www.uswushu.com。（圖片由美國武術中心提供）