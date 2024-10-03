美國史上最大規模的水壩拆除完工 Klamath河重獲自由

(2024-10-02 本報綜述)美國歷史上最大規模的水壩拆除項目在克拉馬斯河（Klamath River）上正式完工，這條位於加利福尼亞州與俄勒岡州交界處的河流，經過超一個世紀的阻斷後，這條河流終於重獲自由流動。這一里程碑式的工程標誌著當地生態系統的復甦，並為當地部落的文化遺產和生態可持續發展帶來了希望。

過去一段時間，工人們先後拆除了克拉馬斯河上的最後幾座水壩，包括科普科1號水壩（Copco 1 Dam）、科普科2號水壩（Copco 2 Dam）、約翰·C·博伊爾水壩（J.C. Boyle Dam）和艾爾特湖水壩（Iron Gate Dam）。這些水壩的拆除使水流首次無阻地通過河道，並為鮭魚重返祖傳的產卵場提供了機會，正值秋季奇努克鮭魚季節的開始。

這一工程對當地原住民部落——尤洛克族（Yurok）、卡魯克族（Karuk）及其他部落意義重大。這些部落多年来為恢復河流的自然狀態進行了不懈的努力，最終見證了他們的神聖河流回歸原貌。尤洛克族副主席弗蘭基·邁爾斯激動地說道：“今天又一堵牆倒下了。那些將河流流域分隔的水壩已經消失，河流重獲自由。”

鮭魚是當地經濟和飲食的基礎，隨著數百英里的產卵棲息地的恢復，鮭魚數量預計將會顯著回升，進而促進可持續漁業，並推動當地經濟和糧食安全的發展。卡魯克族主席拉塞爾·“巴斯特”·阿特貝里表示：“恢復數百英里的產卵場並改善水質，將幫助我們的鮭魚回歸，這對於我們部落來說是一個健康、可持續的食物來源。”

儘管有人擔心拆除水壩會導致水力發電量減少，但這些水壩僅為 PacifiCorp電力公司提供不到2%的能源。相比之下，自由流動的河流帶來的生態和文化效益遠超過這一小幅度的能源損失。此外，其他可再生能源的投資也可以彌補這一空缺。

這一水壩拆除項目為全國範圍內的河流修復工作樹立了榜樣，顯示出健康、自然水道對生態系統和當地文化的重要價值。隨著更多社區認識到這一點，未來或將有更多類似的項目在美國各地開展。

克拉馬斯河的重獲自由，不僅是生態復興的開始，也是對當地部落多年來不懈努力的最好回應。