美國俄勒岡州議會代表團中國行首訪深圳 議長瓦格納：始終將中國視為不可放棄的市場





（本報記者俄廣才攝影報道）10月13日，美國俄勒岡州參議院議長羅布·瓦格納（Robert Wagner）率領州議會代表團抵達深圳，開啟對中國多所城市為期十五天的友好訪問。

議會代表團成員有：俄勒岡州參議員托德·納什（Todd Nash）、黛布·帕特森（Deborah Patterson）、麗莎·雷諾茲（Sen. Lisa Reynolds），州眾議員達林·哈比克（Darin Harbick），以及俄勒岡州議會中國姐妹省州關係委員會執行主任藍進、俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪、俄勒岡中國理事會董事會成員邁克爾·登布羅（Michael Dembrow）、俄勒岡州中國理事會董事會、俄勒岡州參議院議長副幕僚長鈴木卡羅爾（Carol Suzuki）、俄勒岡中國理事會董事會成員路易斯·達爾托（Luis Dalto）等一行十三人。

當天上午，深圳市人大常委會主任戴運龍等市府官員與代表團成員一行舉行座談，圍繞深化兩地多領域合作展開交流。

戴運龍對代表團來訪表示歡迎。他在談話時指出，中美關係是世界最重要的雙邊關係之一，地方合作是關鍵組成部分。他提到，俄勒岡州高新技術產業發達，與深圳產業匹配度高，希望以此次訪問為契機，加強兩地在經貿、科技、人文領域的務實合作。

瓦格納則回應，俄勒岡州與深圳均有漫長海岸線、同樣崇尚科技創新，且具備對外開放的區位優勢，是「跨太平洋的好朋友」。代表團秉持開放心態而來，旨在推動兩地深化互信、延續友誼、加強合作，造福兩地人民。

當日下午，代表團前往比亞迪公司參觀。瓦格納詳細了解比亞迪的專利技術、智能化生產及產品布局，還親身乘坐體驗比亞迪電動超跑「仰望U9」，其原地起跳、2.36秒百公里加速的「黑科技」，讓瓦格納贊嘆不已。

在接受媒體採訪時，瓦格納評價比亞迪「擁有頂尖技術實力，製造工藝、汽車電氣化水平及在巴士、重型運輸等交通領域的多元布局均十分出色。」他介紹說，俄勒岡州重點關注清潔能源與低碳發展，致力於應對氣候變化。比亞迪將環保理念融入核心價值的模式，是俄勒岡學習的典範。當前電動車產業格局重塑，美國需理解中國前沿技術，俄勒岡州自身對汽車電動化投入極高，他個人關注校車的電動化轉型，未來對與比亞迪相關合作持濃厚興趣。

談及中美關稅「再升級」時瓦格納坦言，俄勒岡州高度依賴貿易，且對包括中國在內的亞洲多國保持貿易順差。當前關稅形勢雖困難重重，但長期友誼才是根本，無論政治環境如何，俄勒岡人民都會堅持延續友誼與商業合作。

他明確表示，自己的核心職責是擔當州級使者，向各界強調中國作為貿易夥伴的重要性，即便政策層面有制約，我們也要確保企業始終將中國視為不可放棄的市場。