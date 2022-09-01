美國人預期壽命退回26年前 不全因爲新冠 亞裔最長壽

（綜合報導）疾病控制與預防中心（CDC）周三發布的一份報告顯示，受新冠疫情影響，美國人的預期壽命連續第二年下降，但新冠并非引發下降的唯一原因。

過去兩年預期壽命降幅很大，在2019年至2021年期間減少了2.7年。2021年人均預期壽命爲76.1歲，低于2020年的77歲和2019年的78.8歲。

CDC說，這是幾十年來的最大降幅，上一次類似的下降發生在20世紀40年代初，當時正值二戰高峰。

美國人的預期壽命現在回到了1996年的水平。

美國外交關系委員會全球健康項目主任波利基(Tom Bollyky)在推特上寫道：“總體而言，我們逆轉了美國26年來的健康進步，平均預期壽命降到了1996年以來的最低水平。”

專注人口健康模式的北卡羅來納大學研究員漢默(Robert Hummer)說，預期壽命是在給定死亡率的情況下，對某一年出生的嬰兒預期的平均壽命的估計。它是“這個國家人口健康最基本的指标”。

到目前爲止，推動下降的最大因素是新冠，約占變化的一半。第二大死亡原因是意外傷害，主要是藥物過量——去年造成創紀錄的10.7萬人死亡。新報告還稱，自殺增多也導緻2021年預期壽命下降，但沒有提供細節。 根據CDC的臨時數據，去年美國自殺人數增加了約2000人，達到4.8萬人。自殺率也有所上升，從每10萬人中13.5人上升到14.1人——使其回到了2018年的水平。

在預期壽命的變化中，族裔差異也很明顯。

尤其是對原住民來說，兩年間平均壽命降幅高達6.6年，2021年爲65歲。在同一時期，亞裔的預期壽命下降了約兩年，2021年爲83.5歲。

專家表示，造成這種差異的可能原因有很多，包括無法獲得高質量的醫療健保、較低的疫苗接種率，以及在疫情最嚴重的時候，許多人不得不繼續從事高風險的低收入工作。

按性别來看，在2020年到2021年，美國女性的預期壽命下降了約10個月，從2020年的略低于80歲降至2021年的79歲出頭。男性的預期壽命下降了整整一年，從74歲降至73歲。

自2020年初新冠疫情爆發以來，美國已有超過100萬人死亡。據《紐約時報》統計，盡管自那時以來情況有了很大改善，疫苗提供了預防重症和死亡的重要保護，但每天仍有大約475人死于該病毒。