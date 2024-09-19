美國人越發偏愛大型車 引政府考慮安全新規

(2024-9-19, 本報綜述)隨著美國人對超大卡車和SUV的喜愛日益增長，這些巨型車輛對行人的潛在威脅也逐漸引起了關注。美國國家公路交通安全管理局正在制定新規，旨在降低行人傷亡，尤其是在大型車輛相關事故中。

根據公路交通安全管理局報導，該提案的目的是「減少美國道路上行人死亡和重傷的數量」。自2009年以來，因車禍喪生的行人數量已上升75%。這一增長部分原因與車輛「越來越大的尺寸和重量」有關，尤其是那些前端較高且外形鈍的車型，比起小型車輛，它們發生致命事故的可能性高出45%。

新規要求汽車公司對車輛進行更全面的安全測試，使用模擬兒童和成人的假人來測試碰撞影響。這些測試預計將揭示近年來「尺寸和引擎蓋高度增加」所帶來的「駕駛盲點」。該措施旨在挽救生命，特別是對於行人這樣的弱勢道路使用者。

評論人士指出，儘管汽車在保護車內乘客方面變得更加安全，但對於車外的行人來說情況並不樂觀。美國車輛的增大趨勢與其他國家的道路死亡率下降形成鮮明對比。

《經濟學人》認為，美國的超大乘用車已經大到「過猶不及」。雖然汽車製造商聲稱他們只是根據消費者需求來增大車輛尺寸，但行人死亡率的上升顯示這一趨勢的危險性過高，無法僅僅為了「更寬敞的內部空間和更強大的引擎」而忽視安全風險。控制最重的車輛將是降低行人死亡率的關鍵。

同時，汽車製造商也在考慮將大型車輛過渡到電動版本，這也促使了重新思考車輛設計的必要性。福特首席執行官Jim Farley在阿斯彭思想節上表示，「我們必須重新愛上小型車輛」。

如果新規得以實施，權威人士預計，每年可挽救約67條生命。歐洲在保護行人方面已經走得更遠，制定了更嚴格的規定，阻止了一些美國超大型乘用車的銷售。雖然新規是「朝正確方向邁進的一步」，但距離歐洲的成功做法仍有一段距離。