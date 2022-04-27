美國人每年給銀行的透支費比盜竊損失還要高

（本報綜述）一名網紅在社交媒體上聲稱，美國人在2011年花費在銀行透支費的金錢，比賊人入屋盜竊所導致的損失多出六倍。而這是鐵一般的事實，銀行的透支費用已令美國人損失數十億元。有人形容銀行這項收費形同”搶錢”一樣。

推特上的一位用戶寫道：“貧窮的代價是昂貴的”，有另一名網紅比較了2011 年美國人因透支費用和入室盜竊所引至的經濟損失。結果是，入室盜竊的損失總計48 億美元，而透支費用竟有308 億美元，兩者相差6 倍多。

銀行和信用合作社（Credit Union）一直被指長期向客戶收取透支費，或可說是向那些賬戶內沒有足夠資金支出的客戶收取罰款。

銀行有一項名為透支保護（Overdraft Protection）的服務，但這並不是所有銀行賬戶都自動享有，客戶必須要選擇加入才有的。

消費者金融保護局（CFPB）表示，金融機構過於依賴透支罰款和類似的賬戶資金不足費用(NSF)，或對退回交易收取的費用。

自2015年以來，該機構已針對多家金融機構的欺詐性透支行為和營銷行為採取法律行動，並收集了有關這些費用如何影響消費者的數據。2021 年，CFPB主任喬普拉宣布，他們將密切關注嚴重依賴透支費用的銀行。

喬普拉說：“隨著時間的推移……銀行想出了如何從儲戶身上賺更多的錢。我們國家最大的銀行現在幾乎不提供任何存款利息，但卻收取數十億美元的費用，而不是用高利率來吸引客戶”。

4月6 日，15個州和華盛頓特區的總檢察長敦促摩根大通（Chase）、美國合眾銀行（US Bank）、美國銀行（Bank of America）和富國銀行（Well Fargo）取消透支費用，理由是這些費用對有色人種和低收入客戶的影響不成比例。

有銀行已經做出了改變。1月份，美國銀行宣布將取消和減少與低賬戶餘額相關的一些費用。繼Capital One 和Ally 在2021 年採取類似舉措之後，花旗（Citi Bank）在2 月宣布將完全削減透支費用。

但許多專家表示，仍有太多弱勢客戶成為這些費用的犧牲品。批評人士說，這些費用通常在35 美元左右，往往會使現金拮据的客戶進一步負債累累。

根據聯邦存款保險公司(FDIC)的說法，一些銀行對保持負數的賬戶逐天收費。如果沒有錢來償還負餘額，收費可能會滾成雪球。

CFPB 數據顯示，不到9% 的銀行客戶每年支付10 次或更多的透支，佔所有銀行透支收入的近80%。同時透支頻密的人，其信用評分也將受到影響，甚至令他們難以申請信用卡。

有人認為，銀行在處理低餘額時也有問題，例如新近存入的資金何時可動用，並不總是很清楚。喬普拉說：許多大銀行用他們無法控制的事情來懲罰客戶，例如授權和結算之間的差異、存入的數額需要多久才能顯示在賬戶中、或不同類型的信用卡和銀行卡的處理順序等。

為避免這些不確定性，喬普拉建議客戶閱讀細則，避免費用，或設置自動警報，當賬戶餘額不足時發送通知。CFPB建議採取以下措施：

－跟踪自動付款

－選擇退出透支保護，如帳戶中資金不足，雖然您的卡將被拒收，但至少不會有透支費用。

－鏈接到儲蓄賬戶。如您的支票賬戶餘額不足，一些銀行會允許您從儲蓄賬戶自動轉賬，雖然您可能要為此付費，但通常低於透支費。另外，也可以通過信用卡或信用額度來補貼，但需要支付利息。算一算，看看哪個選項最具成本效益，不在被銀行「搶」錢。