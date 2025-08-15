羅斯島潟湖年年長藍綠藻　專家揭百年前工程是元兇

（本報綜述）剛過去的週末，波特蘭威拉米特河上的羅斯島（Ross Island）潟湖再次出現藍綠藻爆發，幾乎每年都會上演的情況再度重演。專家提醒，藍綠藻不只是看起來一層綠色水花那麼簡單，它會產生毒素，對人和動物，特別是狗等寵物，都有可能造成嚴重甚至致命的危害。

藍綠藻學名為「藍藻」，雖然名字裡有「藻」，其實是一種細菌，在高溫、陽光充足且水體不流動的環境中特別容易大量繁殖。它會釋放「藍藻毒素」，人接觸後可能出現皮膚過敏、噁心嘔吐等症狀，動物則可能因攝入而中毒死亡。今年6月，奧勒岡州衛生廳就曾通報，一隻狗疑似因在塞爾伍德河濱公園（Sellwood）接觸藍綠藻後死亡。

羅斯島潟湖之所以成為藍綠藻溫床，與百年前的一項工程有關。1926年，美國陸軍工兵團為方便開採砂礫，將羅斯島與旁邊小島之間的水道填平，形成島東側的封閉潟湖。由於沒有水流交換，湖水變得靜止，一旦遇上連日高溫，就為藍綠藻「大爆發」提供了絕佳條件。

多年來，非營利組織「人類親水計劃」一直推動打通當年的水道，讓河水重新流入潟湖，恢復水體流動。該組織認為，這樣能從根本上破壞藍綠藻繁殖的環境。目前，他們已籌集近100萬美元，並計劃在明年春天完成約三分之一的工程設計工作。

該組織執行總監威利·勒文森強調，威拉米特河是波特蘭最重要的自然資產之一，需要得到真正的關注和保護，「奧勒岡州不應再袖手旁觀，而應採取行動，解決這個多年來反覆出現的問題。」