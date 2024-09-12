縣警長辦公室發布懸案公告 最早可追溯至90年代

(本報綜述)麥魯瑪縣警長辦公室近日推出一個專門發佈未找到兇手的謀殺案件的網頁，集中展示本縣的多宗懸案，最早可追溯至90年代。該網頁旨在向公眾尋求線索，幫助推動案件的偵破，為受害者及其家屬尋求遲來的正義。

警長辦公室的偵探警長布拉德·羅伯遜在公告中指出，這些案件的受害者及其親屬應該得到正義，並希望那些掌握相關信息的人能夠提供線索。羅伯遜強調，「我們致力於解決這些罪行，任何信息都可能成為突破口。」

這次公告的發布，距離該縣的懸案小組解散已有約五年之久。由於人手不足，該小組無法繼續運作，導致許多懸案無法進一步推進。羅伯遜表示：「如果執法人員不為這些失去生命的人發聲，那麼這些案件永遠無法為家屬帶來解決。」

該網頁目前列出了約24宗未解決的謀殺案，這些案件最早可追溯至70年代。隨著技術進步，尤其是DNA技術的發展，偵探們希望這個新工具能為案件的偵破帶來新的契機。

目前網頁上列出了三位主要受害者。該網站的設立無法將這些受害者帶回，但偵探們希望藉助這一平台，以及最新的技術進展，能夠最終為這些長期懸而未決的案件帶來正義。羅伯遜呼籲公眾，「任何信息都可能成為破案的關鍵，無論多麼微不足道，都應該報告給我們。」

警方呼籲知情者聯繫麥魯瑪縣警長辦公室舉報熱線，共同為受害者及其家屬尋求公正。