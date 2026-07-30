縣警署挪用39萬美元捐款供警長消遣？

（本報綜述）俄勒岡州南部庫里縣（Curry County）官員表示，縣警長辦公室多年來將近39萬美元私人捐款用於購買警長及前任警長使用的車輛、水上摩托艇、船隻、燒烤爐等物品，還花費約1.5萬美元舉辦退休派對，現已將事件轉交俄勒岡政府道德委員會調查。

庫里縣委員會表示，經查閱2009年至2023年的聯邦稅務紀錄，發現這些資金來自約翰·G·阿特金斯基金會（John G.Atkins Foundation）。該基金會成立於2005年，主要向財政緊張的地方警察、學校等機構提供捐款。

縣府指稱，現任警長約翰·沃德（John Ward）及其前任約翰·畢曉普（John Bishop）任內，存在長期繞過縣府財務程序的情況。按照縣府規定，捐款應存入指定帳戶，再經預算程序支出，但警長辦公室多年來未按規定辦理。縣委員會主席傑伊·特羅斯特（Jay Trost）直指這些行為涉及「腐敗」，並稱聯邦調查局正在調查。

縣府確認，警长沃德任內相關支出超過12.5萬美元，其中包括在他位於黃金海灘（Gold Beach）的私人土地上興建一座帶混凝土地基的金屬倉庫。縣府估計，該建築令沃德的房產增值約7.5萬美元。沃德則曾解釋，警長辦公室沒有合適地點存放搜救設備，因此允許基金會出資在自己土地上搭建倉庫。

其他支出還包括一輛登記在沃德名下、價值近3萬美元的31英尺旅行拖車；一輛約1.12萬美元的水上摩托艇；以及總價超過3萬美元的拖車和越野車。縣府表示，其中部分設備未登記所有權，但目前由沃德保管。此外，超過9萬美元基金會支出目前無法查清用途。

前警長畢曉普任內則使用約7.5萬美元捐款，包括2.8萬美元購買一艘22英尺噴射快艇、1.8萬美元購買越野車，以及約1.5萬美元支付退休派對費用，派對中還聘請了DJ。畢曉普離任後曾出任俄勒岡州警長協會執行主任，2019年因盜取該協會資金被判有罪。

警长沃德未回應媒體查詢。他今年稍早曾否認涉及另一宗低價購買彈藥後轉售的事件，並指縣府調查帶有政治目的。縣府表示，相關資產清單多年未獲警長辦公室完整提供，後續將視道德委員會及其他機構調查結果採取行動。