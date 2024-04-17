(本報綜述)近日，麥魯瑪縣地方檢察官麥克‧施密特(Mike Schmidt)表示，為了提升透明度，開始每週發布報告，詳細列出因公共辯護律師嚴重短缺而導致重罪案件被駁回的情況。

根據施密特的報告，儘管檢察官提出了異議，麥魯瑪第三巡迴法庭在公共辯護律師嚴重短缺的情況下，不斷駁回重罪案件。施密特指出，這一持續困境已經達到了嚴重程度，去年11月他就曾警示該危機對公共安全構成了「緊急威脅」。

根據憲法保障，被告有權在法庭上得到適當的法律代理，這是確保司法公正的基本原則之一。然而，當公共辯護律師不足時，無法滿足被告的法律代表需求，導致司法系統面臨嚴重困境。在這種情況下，法院可能無法有效處理案件，導致司法程序的停滯和延遲。同時，受害者們也因等待案件審理而遭受拖延和不便，無法獲得及時的司法救濟。

施密特強調，這場危機的嚴重影響不僅限於司法體系本身，也對整個社會造成了深遠的影響。司法的基石是為面臨指控的被告提供法律代理，而公共辯護律師短缺導致了法律框架的嚴重漏洞，使得被告無法得到應有的權利，同時也讓尋求正義的受害者感到無奈和困擾。

然而，不少民眾對麥克·施密特的表現持負面看法，認為他的決策導致了司法系統的問題和犯罪率的上升。有些人指責他拒絕起訴違法行為，認為他的做法助長了更多的犯罪行為。此外，也有人指責，他沒有為真正的罪犯追究責任，反而對一些無謂的案件過於追究，導致公共辯護律師不堪重負。有人甚至要求他辭職，說他的做法毀壞了整個波特蘭，讓犯罪者肆無忌憚。此外，一些居民認為，法院和檢察官擁有過多的權力，應該將一些職責交給法官來確保司法公正。