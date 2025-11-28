縣檢察官提案：未完成戒毒治療者將面臨刑事處罰

（綜合報道）麥魯瑪縣的戒毒「轉介計劃」（Deflection Program）成效不佳，縣檢察官瓦斯奎茲（Nathan Vasquez）25日表示，計劃預計將進行重大調整：未完成戒毒轉介流程者，未來可能會被開罰、甚至面臨逮捕。

所謂「戒毒治療項目」，其作用是在涉毒者原本應被逮捕的情況下，提供另一條「轉向」的道路。當警方查獲涉毒行為時，相關人員若同意接受戒毒評估與治療，警方便可暫緩逮捕並將其轉介至治療中心

瓦斯奎茲指出，他對今年的年度報告「非常不滿意」。報告顯示，共有606人被轉介至該計劃，但真正完成者只有113人；警察送至中心的人當中，僅約18%後續有再與戒毒服務機構聯繫。計劃運作一年，平均每天送到中心的人不到兩位，甚至曾發生超過三分之一的人尚未接受評估就離開。

瓦斯奎茲說：「我不是要把數字做得好看，我關心的是如何真正讓吸毒者投入治療。」他強調，光靠現行制度無法讓人願意參與戒毒，必須加入「責任機制」。

根據他的新提案，如果參加者未在期限內完成戒毒轉介，中心將把名單送交檢方，此人將收到法院傳票；若無視傳票，則可能被法院發出逮捕令。

他說：「我們預期90天內會收到完成與否的回報，如果沒有消息，就會啟動後續程序。」

多方人士也認為現況需要改變。非營利組織創辦人莫茲斯基批評，麥魯瑪縣每天有兩人死於藥物過量，「比一天去轉介中心的人還多。中心裡的保安人數還比求助的人多，這根本是個昂貴的失敗」。

律師瓦特尼克也表示，中心目前「沒有達到任何實質效果」，認為瓦斯奎茲的提案至少是改革的第一步。他指出，雖然不希望過度依賴司法系統，「但如果這能讓人走出成癮的牢籠，那值得一試」。

麥魯瑪縣行政主席佩德森回應指出，轉介中心已運作一年，是時候審查並調整計劃，包括考量法律系統負荷、增加符合資格者的參與度，以及確保整個計劃仍以「引導吸毒者離開司法系統、走向治療與恢復」為核心。

瓦斯奎茲表示，新的措施將於明年1月5日正式生效，他相信追加責任壓力將能促使更多吸毒者真正投入治療。