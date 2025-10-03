縣政府重金買下汽車旅館改做流浪者庇護所

（本報綜述）麥魯瑪縣縣議會9月25日一致通過，將斥資最高120萬美元，租下格雷舍姆（Gresham）一間擁有53個房間的汽車旅館，改建為供有未成年子女的家庭入住的庇護所，最快將於11月啟用。

縣府表示，汽車旅館提供獨立房間與隱私空間，更符合「創傷知情」的庇護理念。臨時無家可歸的家庭可在房間裡獲得安定環境，孩子有空間完成作業，父母也能在工作後獲得休息。大型家庭將分配到相連的兩間房間，部分房間還配有沙發床。

縣府數據顯示，家庭庇護所安置成功率較高，超過五成的家庭最終能找到永久住所，平均停留時間約為四到六個月。然而，無家可歸家庭服務機構Path Home執行長塔克提醒，縣府有限的資金應更集中於直接住房支持，以避免庇護所淪為「家庭倉庫」，缺乏真正脫離無家可歸的出路。

新庇護所位於格雷舍姆東南Stark街24124號。縣府指出，2024年4月至2025年3月期間，近43%的求助電話來自格雷舍姆及縣東部其他城市，顯示該地區家庭的迫切需求。縣議員瓊斯-迪克森（Vince Jones-Dixon）說：「東縣近一半的工薪家庭只需一次突發支出就可能陷入無家可歸，這個庇護所將在他們最需要的時刻提供支持。」

至於庇護所的營運方，目前尚未公布，預計將於11月確定並正式對外開放。