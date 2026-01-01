線上投票登記再放寬　俄勒岡無駕照者也能辦

（本報綜述）俄勒岡州選務制度出現重要調整。州務卿辦公室12月30日宣布，即使沒有駕駛執照，只要具備投票資格，現在也可以直接在線上完成選民登記，不再需要填寫紙本表格寄送。

根據最新啟用的線上登記系統，符合資格的居民只要提供駕照號碼，或社會安全號碼（SSN）後四碼其中之一，即可完成登記。過去，線上登記僅限持有駕照的民眾，沒有駕照者雖然同樣有投票權，但只能透過紙本方式辦理。

州務卿俄勒岡州務卿辦公室表示，這項調整能減少民眾的行政負擔，也讓選民登記更便利。州務卿托比亞斯・里德（Tobias Read）指出，選務人員仍會嚴格查核線上提交的身分資料與簽名，確保登記過程安全、準確。

里德在聲明中表示：「每一位公民都應該有平等的機會，透過選票監督政府。這項更新在確保選舉安全的同時，也讓更多合格選民能夠參與民主程序。」

這項制度變更，其實源自州議會在2022年通過的一項民主黨主導法案。支持者認為，線上登記門檻降低，有助於提高投票參與率；但共和黨人當時則表達反對，認為此舉可能削弱民眾對選舉制度的信任。

依照俄勒岡法律，年滿16歲的美國公民即可登記為選民（18歲才能實際投票）。目前，許多居民在申辦駕照或州身分證時，已透過「自動選民登記制度」完成登記；而這次的新措施，則補上了沒有駕照族群的最後一塊拼圖。