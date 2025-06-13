維護社區和諧穩定 十年歷程難能可貴 中日韓『三國音樂歌舞』專場演出圓滿成功

（本報記者倪廣才攝影報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館等單位聯合主辦的2025年度中日韓「三國音樂歌舞」專場，於6月7日下午2時在波特蘭基督教第一公理會聯合教會（First Congregational United Church of Christ – Portland）成功舉行。

這是自中日韓三國音樂藝術展示活動創辦以來的第十次專場演出。

俄勒岡州參議員Lew Frederick，州眾議員Mari Watanabe，州眾議員Mari Watanabe，俄勒岡州議會俄勒岡中國姊妹州州委員會主任藍進，俄勒岡中國理事會聯合主席應寶琪，俄勒岡前副州務卿 Cheryl Myers，韓國前領事Greg Caldwell，以及多家社團機構代表三百餘人出席。

中國駐舊金山總領館文化參贊王文燦專程前來參加開幕式，他在致詞時對中日韓三國社區十年來的通力合作，為創建與維護和諧社區所做出的努力給予了高度讚賞，表示，通過舉辦跨地域文化與藝術的交流活動，增進了社區間的了解與溝通，推動相互之間共同建立友好和睦關係。

日本駐波特蘭領事館總領事Ken Todoriki，韓國駐俄勒岡北部名譽領事Edward Kimmi在開幕式上致辭時表示，亞洲文明與價值觀推進了多邊文化交流的可行性，感謝亞裔社區對這項工作的支持，通過團結與合作，我們可以更好地應對亞裔民眾所面臨的諸多挑戰。

音樂會上，近八十位不同地區的藝術家帶來了多姿多彩、各具特色的代表性節目。

來自中國社區的璀璨古箏學校的師生們表演了器樂合奏《童聲芭拉》，歌唱家阮秋玲、張粲翎的歌曲《乘著歌聲的翅膀》，以及波特蘭中國舞團劉美的傣式舞劇《昭君出塞》；日本社區波特蘭太鼓極具代表性的太鼓表演及大提琴協奏；韓國社區藝術團則展示了由傳統宮廷樂而來的扇子舞、長鼓舞等曲目。繽紛的鼓樂、優美的舞姿，藝術家們精彩的表演展示了了不同地域的人文魅力，贏得觀眾們一陣陣熱烈的掌聲。

俄勒岡州議會俄勒岡中國姊妹州州委員會主任藍進表示，作為「三國」音樂藝術節目的創始人之一，看到這個節目能持續到今天並受到大家的喜愛，特別欣慰和感動。

剛起步的2015年，三國社區之間還存在不少隔閡和偏見的。但當時日、韓、中三方的負責人，硬是頂著壓力，用音樂作橋梁，把大家的心連在了一起。

中日韓三國是搬不走的鄰居，有共同經歷的歷史，更有攜手前行的未來。古人說得好「國之交在於民相親，民相親在於心相近」。要消除誤解、增進理解、拉近民心，進而穩固國家間的關係，深化人文交流是條特別重要的路。

目前國際形勢復雜多變，這種人與人、心與心的交流就顯得更加珍貴和必要。亞洲文明之間相互學習借鑒，特別是像我們這樣讓中日韓三國能同時出動，以音樂藝術為紐帶，相互展示，百花齊放，這樣的場景在全世界都不多見，十年歷程更加難能可貴。

一如節目主持人、藝術總監王榮榮所說：「特別感謝在座的每一位家人和朋友。正是因為你們始終如一的鼓勵與支持，我們才能走到今天。十年來，這些夏季『三國音樂會』一直在幫助我們建設更加緊密、美好、和諧的社區，所有的參與者都是真正的英雄！」