給男孩做包皮環切手術涉嫌侵犯人權？！

（本報綜述）在美國引發熱議的一宗訴訟正在俄勒岡進行中。幾名男性原告主張，自己在嬰兒時期被施行「包皮環切術」（又稱割禮），這種手術在法律上獲准進行，但若同樣行為發生在女性身上，則被視為嚴重犯罪。他們因此認為，法律對男性與女性的不同對待構成性別歧視。

這起案件於今年3月由幾名俄勒岡男子提出。原告指控州政府在1999年明文禁止「女性生殖器切割」，卻仍允許對男嬰進行包皮手術，這使他們在法律上「因性別而被差別對待」。

上週，麥魯瑪縣高等法院法官裁定，原告有權提起訴訟，駁回州政府要求撤案的請求。這意味案件可進入「證據開示」階段，雙方將展開長期調查與資料交換，訴訟可能持續數月乃至數年。

包皮環切術在世界各地有不同意義。對猶太與穆斯林社群而言，這是重要的宗教儀式；在美國醫療界，20世紀中期起也普遍將其視為「有助衛生、預防感染」的醫療手段。不過，近年越來越多醫師與人權倡議者質疑，對無法自主決定的嬰兒進行不可逆的手術，可能侵犯身體自主權與人權。

原告律師克勃指出：「女性嬰兒受法律保護免於生殖器切割，男性卻沒有同樣權利。這是性別歧視，也違反平等保護原則。」他表示，這宗訴訟是推動全美多州禁止男性割禮的第一步。

俄勒岡州司法部助理檢察長凱特·莫羅反對原告說法，強調州政府從未強迫任何人接受割禮，若要修改法律，應由州議會決定，而非交由法院判決。她在文件中指出：「這起訴訟並非為了補償原告實際損害，而是企圖以司法手段推動立法改革。」

美國兒科學會2012年報告指出，割禮的健康益處略高於風險，但不足以建議例行執行。近年來，美國社會對此手術的態度逐漸分化，一方面有父母出於宗教或衛生理由堅持進行，另一方面則有越來越多家庭選擇放棄這一傳統。

這宗案件的最終結果，可能不僅影響俄勒岡州法律，也將牽動全國關於宗教自由、身體自主權與性別平等的重大爭論。俄勒岡州司法部目前尚未對法院裁決發表評論。