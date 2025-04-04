累犯從移民監獄越獄 逃至比弗頓被捕

（本報綜述）一名罪行累累的委內瑞拉籍非法移民男子日前從美國移民及海關執法局（ICE）設於華盛頓州塔科馬的拘留中心越獄，潛逃至俄勒岡州比弗頓市後於3月29日清晨遭到逮捕。

據華盛頓縣警長辦公室證實，24歲的艾爾瓦羅．弗洛雷斯－巴博薩（Alvaro Flores-Barboza）於29日上午約5時30分，在比弗頓市170街與Tualatin Valley高速公路交界處被副警長拘捕。當局尚未公布其被捕的詳細經過，也不清楚他是如何從ICE位於塔科馬的處理中心脫逃並返回俄勒岡州。

移民及海關執法局方面表示，弗洛雷斯－巴博薩於3月26日從拘留中心逃脫。他原先是在3月中旬被ICE拘留，原因是其於3月10日前後在華盛頓縣因無照駕駛及向警方提供虛假資訊而被攔查。當時他提供了不實身份資訊，最終身份被查明後由移民及海關執法局接手拘押。

公開的法院紀錄顯示，弗洛雷斯－巴博薩於2024年在華盛頓縣有兩次被捕紀錄。5月他因5項指控被逮捕，其中包括一項他承認的輕罪襲擊；7月再次因另5項指控被捕，最終分別被判一項魯莽駕駛輕罪與一項使用武器重罪成立。

去年12月，兩起案件獲法院裁決：5月的案件判處他兩年監督緩刑並罰款100美元；7月的案件則以服刑期滿結案，另命令其不得接觸受害者，並吊銷駕照一年。法院亦明確要求他須遵守所有法律。

目前，ICE與地方執法部門仍在調查其越獄與潛逃經過。此事件也引發外界對移民拘留設施安全漏洞的關注，因近期包括科羅拉多州在內也接連發生類似逃脫事件。