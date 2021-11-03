納稅人有哪些權利？ 應該如何維護自己的權利 

（本報訊）國稅局加強對華人納稅人的服務，除了在網頁上增加中文版外，還有專門照顧華人社區的負責人，持續會為說中文的華人提供更多有關稅務上的資訊，亦歡迎有問題的華人向他們提問，發言人蔡萍表示，他們一定會盡力用中文回答。讀者可將問題傳給本報，本報會直接將問題交到蔡萍手上，她會一一為讀者們解答。

不少華人可能對國稅局沒有什麼好印象， 有人會把國稅局跟隨便罰款和抓人聯繫起來， 一些新移民對國稅局有恐懼的心理， 英語不好的華人更是害怕和國稅局打交道。 國稅局中文發言人蔡萍表示， 國稅局是服務納稅人的聯邦政府機構，有保護納稅人權利的責任和義務，【納稅人權利法案】保證納稅人的10個權利， 包括享受國稅局提供的優質服務， 希望華人社區瞭解自己的合法權利。

國稅局中文發言人蔡萍指出， 關於國稅局的負面印象，有很多是稅務詐騙罪犯造成的。今年上半年，32萬7千納稅人向美國聯邦貿易委員會（FCC）提交了自己上當受騙的報告，因為稅務詐騙而導致的經濟損失高達5億美元。

假冒國稅局(IRS)名義行騙欺詐是最常見的方式之一，犯罪分子通常採用恐嚇威脅的方式向潛在的受害者灌輸恐懼和緊迫感，逼迫納稅人繳納罰金，採用的不法手段包括威脅逮捕、驅逐出境或吊銷駕照。詐騙電話每天都會發生，實際上，國稅局通常不會採用打電話的方式聯繫納稅人，更不會使用威脅恐嚇的方式對待納稅人，也不會要求立即付款。恐嚇威脅納稅人直接違反了美國《納稅人權利法案》。

國稅局中文發言人蔡萍提醒華人社區， 在與國稅局打交道時，每一個納稅人都應該瞭解自己的基本權利， 國稅局有保護這些基本權利的義務， 歡迎訪問國稅局的中文網站， 瞭解納稅人有哪些權利以及如何維護自己的權利：

https://www.irs.gov/zh-hans/taxpayer-bill-of-rights

納稅人享有的10個權利：

1） 知情權

2） 享受優質服務的權利

3） 只繳納應納稅款的權利

4） 有權質疑 IRS 的立場並申訴

5） 有權在獨立論壇對國稅局 (IRS) 的決定提出上訴

6） 最終確定權

7） 隱私權

8） 保密權

9） 聘請代理權

10） 有權享受公平公正的稅務制度

如果您覺得自己的基本權利被侵犯了或者受到了國稅局工作人員的威脅恐嚇或者不公平對待，您有權向上訴和舉報。

向財政部稅務行政監察長 (TIGTA) 舉報： https://www.treasury.gov/tigta/reportcrime_misconduct.shtml

向財政部檢察長辦公室 （TIG）舉報， 舉報電子郵件地址 *protected email*

舉報懷疑濫用稅務宣導或宣導員- 表格14242

“投訴報稅員” - 表格 14157

報稅員欺詐或不當行為的陳述聲明 - 表格 14157-A

另外， 國稅局中文發言人蔡萍提醒大家， 國稅局有為華人社區提供豐富的中文服務， 希望大家充分利用這些資源：

國稅局的中文官網： 簡體字 https://www.irs.gov/zh-hans

繁體字 https://www.irs.gov/zh-hant

電話口譯服務： 請撥打833-553-9895 （提供350種語言的口譯，包括普通話和粵語）

您可以要求使用中文的稅表，也可以要求國稅局用中文的信函與您溝通： 使用 1040 Schedule LEP (Limited English Proficiency)來申請

使用國稅局官網的線上助手，尋找離您最近的中文免費報稅服務中心和老人稅務輔導中心。您只需要輸入您所在的郵遞區號和距離，就可以找到您附近所有的國稅局認證的免費稅務服務中心，選擇提供中文服務的站點。https://irs.treasury.gov/freetaxprep/