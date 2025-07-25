約基奇回應楊瀚森 ：你打輸我就給你簽名！

（本報綜述）波特蘭開拓者（Portland Trail Blazers）新秀中鋒楊瀚森（Yang Hansen）日前在夏季聯賽期間公開表示，希望能得到丹佛金塊（Denver Nuggets）球星尼古拉‧約基奇（Nikola Jokic）的親筆簽名照。

楊瀚森今年20歲，來自中國，是2025年NBA選秀首輪第16順位被開拓者選中，成為中國籃球史上少見的高順位內線球員。他身高2米16，具備出色的籃下護筐能力和傳球視野，因此被媒體稱為「中國約基奇」。在加盟NBA前，他效力於CBA山東高速男籃，場均交出穩定的籃板和蓋帽數據，同時以靈活的傳球能力聞名。

當約基奇看到楊瀚森提出的請求後，露出燦爛笑容回應說：「他很棒！等他進入巔峰時，我可能已經退役了。」

不過約基奇隨即開玩笑加了一個條件：「可以給他簽名照，沒問題，但前提是他對陣我時要表現得很差。如果我能徹底擊敗他並拿到很多分數，那就給；如果他表現太好，那就不行！」

現年30歲的約基奇已三度獲得MVP，上賽季場均29.6分、10.2次助攻，是NBA最具影響力的球員之一。楊瀚森則在四場夏季聯賽中場均拿下10.8分、5籃板、3.8助攻及2.3次阻攻，表現亮眼。

這段互動引發球迷熱議，不少人期待兩人在常規賽正面交鋒時會擦出什麼火花。