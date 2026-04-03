糧食券買瓶裝水倒掉 空瓶子換現金?

（本報綜述）最近一段影片顯示拍攝地為波特蘭的視頻在網路上瘋傳：有人用糧食券（SNAP）買下一整箱瓶裝水，當場倒掉，再把空瓶拿去換押金現金。畫面一出，評論區立刻炸鍋——「這不就是在騙福利？」「錢最後肯定拿去買毒品！」情緒很直白，但也讓人忍不住問一句：事情真的就這麼簡單嗎？

「倒水換現金」這件事，其實早就不是新鮮事。早在2011年，美國農業部就已經將這種行為明確定義為一種福利詐欺，並將其納入「交易違規」（trafficking）範疇，甚至可以直接取消資格。官方態度很清楚：這不是漏洞，而是濫用。

官員層表示，儘管這類行為並非全國普遍現象，且多集中於少數州份，但其性質惡劣，足以影響整個制度的公信力。「這是對制度的明顯濫用，我們無法接受，」美國農業部發言人丹尼爾（Jean Daniel）表示。

執法部門指出，這類違規行為往往難以追蹤，主要依賴商家或民眾舉報。曾有案例顯示，有人購買約6美元的瓶裝水，倒掉後換取約2.40美元現金，隨即用於購買酒精飲品。警方指出，此類情況「偶有發生」，但並非新問題。

目前，全美共有13個州實施瓶罐押金制度，消費者購買飲料時需支付押金，退還空瓶後可取回。由於糧食券可支付飲料及其押金成本，這也成為部分人鑽漏洞的途徑。

不過，也有聲音質疑制度本身的設計。例如，有倡議團體指出，是否應允許使用糧食券購買瓶裝水，本身就值得重新檢視，並建議將公共資源更多投入自來水系統等長期基礎設施。

數據顯示，全美約有4千萬人依賴糧食券，占全國人口約七分之一。官員強調，在經濟壓力仍然存在的背景下，更應確保補助資源被用於其原本目的——幫助低收入家庭獲得基本營養，而非被不當利用。

先講清楚一點：這種「倒水換錢」的做法，真的是讓人氣憤，應該被批評抵制！這樣做確實違規，而且風險不低。根據規定，把福利變現屬於「故意違規」，一旦被查，不只是取消資格，嚴重甚至可能面臨刑事責任。所以這絕不是什麼聰明操作，而是實打實踩紅線。

不過，另一種聲音同樣值得警惕——把這種個別行為，直接上升為「大多數領福利的人都這樣，還會拿去吸毒」。這種說法聽起來很解氣，卻沒有任何可靠數據支撐，更像是一種情緒放大。當個案被當成常態，標籤就這樣貼上了。

我們不妨冷靜算一筆現實賬：平均每月291美元（美国农业部的统计数据）的糧食補助，在如今的物價環境下，連基本飲食都要精打細算，更不用說房租、交通、醫療這些更大的開支。對大多數人來說，這筆錢根本沒有什麼「套利空間」，更談不上靠這種方式去賺什麼額外收入。

那為什麼還是會出現這種行為？答案其實很現實：有些人缺的不是食物，而是現金。SNAP只能用來買食物，但生活中很多必要開支——比如車費、電話費、藥品——都無法用這筆錢解決。於是，有人選擇鋌而走險，把「只能吃的補助」變成「能用的錢」。這當然不合理，但它反映的，是制度和現實之間的落差。

延伸來看，問題其實不只是「有人鑽漏洞」，而是制度該如何在「防濫用」與「保基本」之間取得平衡。

一方面，執法不能鬆。對於明知故犯、刻意套利的行為，確實應該加強監管與查核，提高違規成本，否則制度的公信力會被一點點侵蝕。糧食券本來是用來保障最基本的生存需求，但一旦被拿來套利、變現，等於是在消耗公共資源、侵蝕納稅人的信任。這不只是「個人選擇問題」，而是對整個福利制度的破壞。如果放任這種行為存在，最終只會讓更多人質疑：這筆錢，到底有沒有用在該用的地方？

同時，也需要避免另一個極端——因為少數人的行為，就對整個群體產生不信任。政策若因此一味收緊，最終傷害的，仍然是那些本來就依賴這筆補助維持基本生活的人。

說到底，關鍵不在於「要不要管」，而在於「怎麼管」。既要堵住漏洞，也要確保資源真正流向需要的人。這不只是制度設計問題，更是對公平與責任的考驗。