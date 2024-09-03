粵聲社舉辦「社慶耀光輝」專場演出 隆重慶祝建社八十三週年

（本報記者俄廣才攝影報導）聆聽粵劇經典曲目，觀賞名伶的精彩表演，體會傳統粵聲藝術之博大精深，感歎藝術家們傳承與弘揚中華文化之任重道遠。

八月二十四日，由砵崙粵聲音樂社舉辦的「社慶耀光輝」專場演出，在中華會館禮堂隆重舉行。這是粵聲社為慶祝該社創建八十三週年，歷經三個多月的精心籌備而舉辦的專場演出。各界民眾紛紛慕名而來，中午十二時許，禮堂內已是座無虛席。

本場演出有譚引儀、羅麗嫦表演的《紫釵記之拾釵結緣》； 範瑞合、麥美然表演的折子戲《俏潘安之店遇》；余挺光、余秀蘭演出的粵曲《群英會之小宴》潘家強、梁瑞群演唱的《帝女花之庵遇》； 鄺秉麟、吳周巧仙表演的折子戲《帝女花之香夭》；吳伯駿、林瑞芬演唱的粵曲《半塘訪小宛》；王麗華、李秋嬋表演的《白蛇傳之大斷橋》，以及鄺秉麟、羅玉鳳演唱的《三夕恩情廿載仇 》等。

演職人員還包括大會司儀余秀蘭，聲樂指導李國康，頭架陳孟才，名譽社長李國傑、馮仕均、何元穩、陳恩 權、蔡新宇等。

濃妝淡抹的演員，華美的服飾，時而低回婉轉、時而激情高亢的唱腔，演員們的傾情表演與精湛的技藝在所有演出的經典粵曲片段中表現得淋漓盡致。

觀眾們更是對每一片段的表演都報以熱烈地掌聲。他們紛紛拿出相機、手機，爭相記錄下這一美好時刻，演出深得觀眾喜愛，好評如潮。

有觀眾表示，我們很少有機會面對面欣賞粵劇演出。這一次現場觀看確實很驚艷，每一位演員的表演都在傳遞著粵曲粵劇的美。

參加本場演出的藝術家們多是自幼喜愛粵曲，青年時期便加入了該音樂社。數十年來，正是由於這些藝術家們的辛勤付出，使得傳統的粵劇藝術在本地區得以傳承與弘揚，豐富了社區文化生活，為人們帶來了歡樂。

砵崙粵聲音樂社創建於1941年，是俄州歷史最悠久的華裔藝術團體。

多年以來，砵崙粵聲音樂社經常與西雅圖、舊金山，以及加拿大溫哥華地區的粵聲社進行交流與切磋。每年春節期間的慶祝晚會及主要節日或重大活動中，砵崙粵聲音樂社藝術家們的出色表演都會是一道亮麗的風景。

粵聲社社長鄺秉麟表示，非常感謝大家前來觀看我們的演出。傳承與弘揚中華民族文化，是我們每一位成員的夢想與追求。

鄺秉麟介紹說，幾年前粵聲社在波特蘭藝術博物館租用了一間工作室，仍然保持每逢週六、週日進行集體訓練的傳統，為了粵聲藝術的傳承，所有費用包括工作室和演出服飾等，都是成員們集體捐助的。

今年的聖誕節和春節期間，砵崙粵聲音樂社還將在華人社區進行演出，歡迎大家積極參與粵聲社舉辦的活動，同時歡迎大家熱情關注與支持砵崙粵聲音樂社。