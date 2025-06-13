第十七屆加州國際武術錦標賽各路高手雲集 美國武術中心隊獲六十一枚獎牌並八尊獎杯

（本報記者俄廣才綜合報導）於日前在舊金山舉行的「第十七屆加州國際武術錦標賽」暨「美國國家隊（傳統隊）選拔賽」上，美國武術中心（U.S. Wushu Center）的20位學員再創佳績。他們以紮實基本功和穩健、自信的台風在賽場上大放異彩、表現驚人，共獲得金牌49枚、銀牌7枚和5枚銅牌，以及總冠軍金杯3個、總冠軍銀杯4個，及總冠軍銅杯1個的驕人成績，成為全場矚目的焦點。

加州國際武術錦標賽是美國最大規模的武術賽事，由美國武術聯合會授權、世界太極科學聯合會主辦的。是美國影響力最大、技術水平最高、參賽人數最多、規格最高的國際武術賽事。今年共有91支代表隊、參賽選手近2,000名。

美國武術中心是一所頂級的專業武術學校之一，有著享譽國際武壇的著名運動員、教練員以及強大的技術優勢，曾為美國武術培養出了一批又一批的世界冠軍、泛美冠軍和全美冠軍。

擔任仲裁委員會副主任的主教練高佳敏，是中國武術十大武星、中國武術十佳運動員、中國國家太極拳研究院專家委員會委員、前世界冠軍，為本屆大賽的裁判工作提供專業的技術指導和支持。

帶領學員們凱旋而歸的总教练喻绍文和主教練高佳敏在接受採訪時表示，中華民族傳統武術不僅是一種攻防技能和高超技術相結合的體育運動，更是一門融合了哲學、科學、醫學等諸多領域綜合門類的傳統文化的重要組成部分。

高佳敏指出，隨著一代代傳承者的努力，中國武術已經在美國得到了廣泛傳播與蓬勃發展。特別是隨著許多專業武術教練員、世界冠軍在美國幾十年的執著堅守和努力付出，用他們的專業知識和技術培養了眾多武術愛好者，使美國本土選手的武術技術水平得以大幅度提高，甚至在國際大賽上能與中國在內的一些亞洲國家的專業運動員相媲美。

美國武術中心參賽的學員中有近一半是首次參賽，年齡最小的才9歲，但都有金牌、銀牌和銅牌攬入懷中，且每一個人都順利入選美國國家隊。

二十多年間，美國武術中心成功培養的一批批優秀學生们相繼進入美國多所頂尖的大學，他們將是中華民族傳統文化的傳播者，中國武術的文化價值和社會價值以及武術精神將繼續在他們身上傳承並延續。

特別值得一提的是，有幾位學員已經在美國武術中心習武十年以上，未來的一、兩年內都將進入大學，在教練們精心的栽培下，他們的技術水平都達到比較成熟、穩定的階段。此次大賽中獲得的都是沈甸甸含金量十足的金牌和總冠軍獎杯。

喻绍文和高佳敏介紹說，本屆大賽全場的兩個最高分數，是美國武術中心的學生Marshall Brayton的9.10分，和Kaden Wong獲得的9.05分。他們參加的第三套國際競賽套路為「太極扇」，將做為2026年在塞內加爾達喀爾舉行的「第四屆夏季青年奧運會」武術的正式比賽項目。該套路中的跳躍難度動作不是人人可及，Marshall Brayton和Kaden Wong能非常成功地完成這樣的高難度跳躍，是十多年來所打下的良好的基本功。

今年十月份，他們將代表美國隊征戰在峨眉山舉行的「第十屆世界傳統武術錦標賽」，期待他們向著更高更遠更難的目標邁進。

「真正的榮譽，不只是獎牌，更是孩子們的成長、自信與堅持！」主教練高佳敏說。

學生們每一步的成長都凝聚著努力的汗水，每一次的跳躍都是向著夢想靠近，祝願他們在世界武壇上再創輝煌，為夢想而戰！（圖片由美國武術中心提供）