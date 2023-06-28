第六十屆奧斯威戈湖市藝術節圓滿結束 陳文仕版畫榮獲『最佳作品獎』

（本報記者俄廣才攝影報導）奧斯威戈湖市2023年度藝術節開幕典禮暨頒獎儀式，於上週六上午舉行。俄勒岡中國藝術家協會會長李鐵、副會長陳文仕、理事湯桂芳的多幅作品在本年度藝術節上展出。

陳文仕版畫作品《雞群》獲得了本年度最高獎項「最佳作品獎」；李鐵油畫作品《夜行》獲得藍帶獎；湯桂芳工筆畫《雙壽圖》獲得藍帶獎。奧斯威戈湖市藝術節執行委員會副主席Jeanne Denton為他們頒發了獎狀及獎金。

本屆藝術節上，共展出了來自本地各社區多個族裔百餘位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫、攝影、等數百幅作品。

在本屆眾多不同藝術風格的參展作品中，陳文仕先生參展的九幅版畫作品得到了大家的一致好評。近年來，他勤於創造、勇於探索，不斷在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新，以其嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品空間開闊，清新脫俗、境界深遠，給人以寧靜、祥和之美感，被業內人士譽為大師級水準。

這是陳文仕先生在奧斯威戈湖市藝術節上首次獲得最高獎項。

李鐵的參展作品一如既往地保持了其強烈生動的寫實風格。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題並通過作品深刻地揭示出來，人物性格和內心世界描繪得出神入畫，具有鮮明的時代感。長期以來在俄勒岡州的多家畫廊舉辦展覽，深受民眾喜愛。

本屆藝術節上，李鐵的兩幅油畫作品《糌粑》、《大笑的孩子》沒等正式展出，就被一位「鐵粉」級的藏家按下。據說這位鐵粉已連續多年追蹤李鐵的畫展，並已將他的多幅作品納入囊中。

畫家湯桂芳的工筆畫作品，設色艷麗、明快、高雅而沉著，注重線條的表現力，畫面極為工整細緻，細節處精雕細刻，富有節奏韻律，具有濃郁的民族色彩審美意趣。初次參展就獲得評委們的一致好評。

開幕典禮上，藝術節執行總監Andrew Edwards向獲獎藝術家們表示祝賀，藝術節執行委員會副主席Carrie O’Bryon主持開幕儀式，副主席Jeanne Denton為獲獎的藝術家們頒發了證書。

奧斯威戈湖市藝術節創建於1963年，對本地區文化藝術的交流與發展起到了積極地促進作用。 為慶祝藝術節六十週年，主辦單位特別舉辦了流行音樂會，以及具有六十年代風尚的繪畫、雕塑藝術作品展等為期三天的系列活動，讓民眾體驗六十年代的文化氛圍。