第五屆中美友城大會在蘇州昆山舉行

俄勒岡 中國理事會訪華團出席會議

網師園與蘭蘇園簽署深化合作備忘錄

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡中國理事會訪華團與蘇州園林代表舉行的友好交流座談會，於11月2日在蘇州網師園擷秀樓進行，波特蘭蘭蘇園與網師園共同簽署了《深化姊妹園交流與合作諒解備忘錄》。

11月2日，俄勒岡 中國理事會訪華團與蘇州園林代表舉行友好交流座談會

備忘錄顯示，雙方未來將保持定期的溝通和信息共享，在培訓研究、旅遊資源、建築保護、植物栽培和文化推廣等領域深入合作。同時還將組織聯合展覽、論壇、講座等活動，以豐富的形式促進彼此之間的文化和藝術交流，展示姊妹城市、姊妹園林的特色和價值，開啟中美兩座“蘇州園林”之間加深園林文化友好合作、交流互鑒的新階段。

波特蘭蘭蘇園執行董事伊麗莎白 奈表示，更新諒解備忘錄、再續姊妹情緣，對於蘭蘇園而言這是一個歷史性的時刻，具有數百年歷史的蘇州網師園的園林文化，有很多值得我們學習的地方。

波特蘭蘭蘇園執行董事伊莉莎白 奈（左）與網師園代表簽署《諒解備忘錄》

蘇州市世界文化遺產古典園林保護監管和國際交流中心主任朱海俊表示，通過已經建立的姐妹園關係及更加豐富多彩的活動，蘇州將增進與世界在園林文化領域的交流，也會積極促進園林文化元素向國外的推介。

同時還將組織聯合展覽、論壇、講座等活動，以豐富的形式促進彼此之間的文化和藝術交流，展示姊妹城市、姊妹園林的特色和價值。

11月3日，由中國人民對外友好協會、江蘇省人民政府共同主辦的，以“共建綠色城市 共享民生福祉”為主題的“第五屆中美友城大會”在蘇州昆山市熱烈舉行。

11月3日，第五屆中美友城大會在蘇州昆山召開，圖為大會現場

中國國家主席習近平向大會致信，指中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好。友好省州和友好城市是深化中美人民友誼、實現互利共贏的重要載體。自1979年締結第一對友城關系至今，中美已經建立284對友好省州和友好城市關係。40多年來，兩國友好省州和友好城市密切合作取得了豐碩成果，為兩國人民帶來了實實在在的利益。

習近平強調，中美友城大會是中美地方交流的重要機制，創立以來為推動中美友城發展、深化友城合作發揮了積極作用。希望與會各方繼續做中美地方交流的橋梁，助力兩國省州、城市跨越浩瀚的太平洋，共同為推動中美關系健康穩定發展、增進兩國人民福祉發揮更大作用。

江蘇省委書記信長星、中國人民對外友好協會會長楊萬明等官員出席大會並致詞，表示要通過友城大會講好友城故事，中美友城合作不僅要心相通，還要利相融，不能讓不和諧的雜音影響合作的主旋律。

福建省外辦副主任陳國全，俄勒岡中國理事會訪華團團長邁克爾 德蒙布羅，波特蘭蘇州姊妹協會會長羅伯特 福睿澤（Robert J Fraser）等美中嘉賓，共同在“經濟與就業”、“教育與青年”、“氣候與環境”等平行論壇上發言，波特蘭市長泰德 惠勒（Ted Wheeler）在線出席並致詞。

訪華團團長德蒙布羅（前排右一）在氣候與環境平行論壇上發言

來自中國十餘個省市的代表，以及美國近20位郡、市長和美國22個州代表等，逾200人出席大會及參加平行論壇等相關活動。

德蒙布羅結合訪問北京、天津以及福建的所見所聞，分享了美中地方友城通過發展生態產業、開展聯合科研、加強自然保護地互學互鑒推動可持續發展的成功案例。

陳國全介紹了福建省關於國家生態文明試驗區建設的創新舉措，以及攜手俄勒岡州開展氣候變化領域內的深入交流，共同打造中美應對氣候變化合作的典範。

訪華團在蘇州訪問期間，先後參觀了蘇州古鎮周莊、拙政園、園林博物館、蘇州刺繡研究所，以及到杜克大學、咖啡加工基地、蘇州工業園區等地進行參訪考察。

俄勒岡中國理事會訪華團一行等參訪蘇州咖啡加工基地昆山召開，圖為大會現場