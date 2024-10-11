第三屆許慈恩紀念獎學金揭曉 兩位得主用語言優勢回饋社區

（2024-10-11 本報訊）由波特蘭文藝中心設立的許慈恩紀念獎學金，第三屆結果日前公佈，兩名獲獎學生分別為Kaylee Ho和Daniel Zhao，每人獲得1500美元的獎金。

許慈恩紀念獎學金由許慈恩先生的家人創立，旨在鼓勵華裔學生傳承中華文化、展現亞裔的優秀形象，並紀念許先生對當地華人社區的卓越貢獻。許先生是《波特蘭新聞》和波特蘭文藝中心的創辦人，他通過本地中文媒體和舉辦大型文化活動，促進了華人社區與主流社會及政府之間的交流溝通。他創辦的每年新春慶祝活動，成為當地最大型的中華文化慶典之一。此外，他還組織了各類文藝活動，旨在讓年輕一代的華人和其他族裔了解並欣賞中華文化。

本屆兩名獲獎學生，Kaylee Ho和Daniel Zhao，都能流利使用中文，並且從小便利用語言優勢幫助華人社區。Kaylee Ho畢業於Cleveland高中，現就讀於俄勒岡州立大學的電機工程學系。她曾是波特蘭學校中文融入班的一員，作為第一代移民華人後裔，她曾在文化與身份認同上感到困惑。她感恩於中文融入班的教育，幫助她更好地理解自己的文化背景，並自豪於自己能使用兩種語言。中學時期，她曾義務協助有語言障礙的家長，並在疫情期間幫助同學學習中文。如今她在大學繼續修讀中文，除了能與馬來西亞的祖父母交流，還能為社區內不懂英語的華裔長者提供幫助。

Daniel Zhao是另一位得獎者，畢業於Franklin高中，現就讀俄勒岡州立大學生物醫學系。他對中國文化有深厚的情感，尤其熱愛中國的詩詞歌賦和傳統節日。他認為這些文化寶藏是祖先留下來的智慧遺產，對其思想塑造具有深遠影響，特別是謙遜、勤奮、節儉的價值觀。自幼，Daniel便經常幫助社區長者進行翻譯，他認為雙語能力讓他與亞裔社區保持緊密聯繫。他的夢想是成為一名醫生，並為亞裔美國人在醫療保健方面架起橋樑。Daniel的父親是嘉豐雜貨店的創辦人，Daniel在課餘時間也經常在店內幫忙，協助家中的業務。憑藉優異的學業成績，他已被俄勒岡州立大學錄取，開始了他在生物醫學領域的學習。

許慈恩紀念獎學金是由社區支持的獎學金項目，歡迎有志幫助學生接受高等教育的人士捐款，繼續支持亞裔學子的成長。對此獎學金感興趣者可聯繫《波特蘭新聞》。