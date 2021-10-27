第七屆『跨太平洋中國藝術節』隆重舉行 總領事王東華大使「國之交在於民相親

（本報訊）由中國駐舊金山總領館、山東省文化和旅游廳主辦，俄勒岡中國理事會、舊金山歌劇院、美國亞洲表演藝術劇院、西雅圖華星藝術團、舊金山華星藝術團、亞美集團、美中航空遺產基金會、灣景高爾夫俱樂部、美國北加州山東同鄉會、美中交流促進會、內華達拉斯維加斯國際經濟商貿聯合委員會等聯合承辦的第七屆『跨越太平洋中國藝術節』，於10月25日在線隆重舉行。

第七屆藝術節聚焦山東的文化旅游資源，特設山東文旅週。結合山東文化旅游特色，中國的藝術家們與美國同行一道，聯袂帶來了精彩紛呈的歌舞、雜技、民樂演奏等文藝節目，讓中外民眾得以近距離欣賞博大精深的中華文化，領略人文交流之美。

中國駐舊金山總領事王東華大使在開幕式上發表了熱情洋溢的講話。他說：「國之交在於民相親

。文化交流和民間外交對於促進中美關係的發展發揮了重要作用。「跨太平洋中國藝術節跨越了中美之間地域與文化差異，為中美兩國人民搭建了一個文化交流的平台，也為促進中美兩國人民之間的友誼發揮了應有的作用。

王東華大使在講話中表示，他相信通過文化和民間交流加強對話和溝通，將促進中美雙方相互理解和信任，減少誤解和誤判，為中美關係健康發展注入更多正能量，推動中美關係沿著穩定健康軌道向前發展，造福兩國人民和世界各國人民。

俄勒岡州議員Brain Clem、Lew Frederick分別發表視頻講話及賀信表示熱烈祝賀。指出跨太平洋中國藝術節為中美兩國搭建了協商、對話的平台，促進了雙邊了解，為推進中美兩國人民之間的交流和友誼發揮了重要作用。同時表示，非常高興今年的節目以孔子的故鄉山東省為特色。該省以黃河、美麗的沿海地區和青島啤酒而聞名。衷心希望本屆藝術節呈現出一個「值得信賴、可愛、受人尊敬的中國」。

Lew Frederick在賀信中說，跨太平洋中國藝術節創辦於2014年9月，曾連續多年在舊金山、拉斯維加斯、波特蘭以及西雅圖舉辦。該藝術節跨越了中美之間的地理和文化差異，為兩個文明創造了一個對話和交流的平台，促進了兩國之間的相互學習和了解。

俄州議員Brain Clem還在視頻講話中，聲情並茂地用中文演唱了中國歌曲《我愛你中國》，受到了大家的稱讚。

開幕式上，俄勒岡、華盛頓、內華達州府和多個郡縣的各級政要，以及文化藝術界和社區代表紛紛以視頻或賀信的方式，表達對本屆藝術節的熱烈祝賀，高度肯定了文化交流和民間外交在兩國關係發展過程中所起到的重要作用。

圖片說明：

0295–駐舊金山總領館總領事王東華大使在開幕式上發表講話

0298–俄州議員Brain Clem用中文演唱中國歌曲《我愛你中國》