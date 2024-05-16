第一夫人到訪波特蘭為拜登籌款

(本報綜述)美國第一夫人、總統拜登的妻子吉爾·拜登（Jill Biden）5月9日周四下午罕見地造訪了俄勒岡，在奧斯威戈湖（Lake Oswego）的一場私人募捐活動上發表了演講。

第一夫人於當地時間下午12:30抵達波特蘭國際機場，受到當地官員的歡迎。俄勒岡州州長蒂娜·科特克（Tina Kotek）和她的妻子、波特蘭市市長泰德·惠勒（Ted Wheeler）以及麥魯瑪縣主席傑西卡·維加·佩德森（Jessica Vega Pederson）前往停機坪迎接。

第一夫人隨後前往奧斯威戈湖，參加募捐活動。她在活動上對80名聽眾發表了約30分鐘的演講，呼籲大家在即將到來的選舉中支持民主黨候選人，包括她的丈夫總統拜登。

俄勒岡州在2022年的國會選舉中引起了全美民主黨的關注，當時的民主黨候選人蒂娜·科特克與共和黨人克里斯汀·德拉贊（Christine Drazan）展開了激烈的競爭。考慮到民主黨可能數十年來首次失去俄勒岡州州長職位的風險，拜登總統在選舉前一個月罕見地訪問了俄勒岡，幫助科特克籌集資金。

惠勒表示，吉爾·拜登女士本周四的訪問是向全國傳達俄勒岡州正在成為國家政治的關鍵角色的另一個信號。他認為俄勒岡州在2024年的選舉週期中將扮演重要角色，也將成為競選策略的重要組成部分。

吉爾·拜登女士隨後前往加利福尼亞州和亞利桑那州參加更多的募捐活動，而總統拜登也將前往西雅圖進行籌款活動。