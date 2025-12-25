竊賊偷盜電線致交通信號燈失靈釀1死

（本報綜述）波特蘭警方表示，一起因竊賊偷盜銅線導致交通信號燈失靈的事件，可能直接釀成一名機車騎士死亡的嚴重交通事故，再度引發外界對銅線竊盜危害公共安全的關注。

警方指出，事故發生於12月11日清晨約6時，地點位於州際205號公路與東北機場路附近。52歲、居住在費爾維尤（Fairview）的詹姆斯·P·戈德史密斯騎乘機車行經路口時，因交通信號燈無法正常運作，未在路口停車，與一輛半拖車發生碰撞。

警方說明，半拖車駕駛當時已在路口停下，但因路口內有其他車輛停等，雙方視線受阻，機車騎士與半拖車駕駛彼此都難以及時發現對方，最終導致事故發生。戈德史密斯被緊急送醫後，仍因傷勢過重不治。半拖車駕駛留在現場並配合警方調查，目前未被指控任何違法行為。

警方初步調查顯示，該路口的交通信號燈疑似因銅線遭竊而停擺，是事故的重要肇因之一。警方指出，銅線竊盜長期對交通與公共安全構成威脅，竊賊為轉售廢銅牟利，往往破壞號誌與基礎設施，造成設備癱瘓與高額維修成本。

除了交通信號燈外，波特蘭地區的通訊設備近年也屢遭銅線竊賊鎖定。警方透露，11月初曾逮捕兩名嫌犯，涉嫌竊取大量銅線。

這起事故是波特蘭市今年第42起交通死亡案件，也是2025年以來第8名因交通事故喪生的機車騎士。警方目前尚未公布涉嫌偷盜銅線的嫌犯身分，呼籲知情民眾提供線索，協助釐清案情。