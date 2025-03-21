移民對俄勒岡經濟貢獻巨大 2023年納稅總額達56億美元

（本報綜述）根據美國移民委員會最新分析，2023年俄勒岡州超過40.4萬名移民共繳納56億美元的稅款，其中無證移民也貢獻了近7億美元。這些數據突顯了移民對州經濟及政府服務的重要貢獻，儘管特朗普政府正在推動大規模拘留和驅逐非法移民的政策。

據AXIOS新聞報道，該報告基於2023年人口普查數據，詳細分析了移民對俄勒岡經濟的貢獻。數據顯示，移民家庭在2023年共創造了約200億美元的收入，人均年納稅金額接近1.4萬美元。此外，移民在俄勒岡州的農業（30%）、製造業（21%）以及運輸和倉儲行業（20%）中占據重要地位。

其中，移民納稅總額中約20億美元 流向社會安全保障基金，超過5億美元 則用於聯邦醫療保險（Medicare），顯示出移民群體對政府財政的貢獻。

從全美範圍來看，2023年全國4,780萬移民共繳納6,520億美元的稅款。其中，華盛頓特區的移民納稅額最高，人均達2.7萬美元，而南達科他州則最低，約5,700美元。

俄勒岡州目前約有10萬名 無證移民，占該州移民總數約四分之一。儘管他們繳納聯邦、州及地方稅款，但仍無法獲得大多數政府福利。

都市布魯金斯稅務政策中心研究員 理查德·奧克西爾指出，雖然無證移民經常成為政治焦點，但「他們最終仍然是普通人，也支付著與普通公民相同的稅款」。

隨著特朗普政府推動更嚴格的移民政策，這份報告再次強調了移民對當地經濟的正面影響，並引發關於如何合理對待移民群體的進一步討論。