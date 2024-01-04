租客驅逐案數量攀升 波特蘭住房局提供援助

(本報綜述)自新冠大流行結束後，俄勒岡州房東每月提起法院驅逐令的次數不斷上升，遠高於疫情前水平，為房客帶來了更為嚴峻的局面。根據俄勒岡州法律中心向參議院住房和發展委員會呈交的報告顯示，租客驅逐案數量正在上升。該中心發出警告，稱如果州政府不提供更多緊急租金援助，驅逐案數量可能在未來幾個月內繼續上升。

在2019年，俄勒岡州房東平均每月提起約1560起驅逐訴訟。疫情期間，政府頒布驅逐禁令，有待租金援助的租戶在2022年6月前都受到了驅逐禁令的保護。然而，隨著這些保護性法規逐漸取消，2022年夏季後驅逐案數量急遽上升。在2022年10月至2023年3月期間，每月平均有超過2,000起驅逐案，其中87%是因為拖欠租金。

2023年3月底，《2001號法案》生效，要求房東因租客未交房租而提起驅逐訴訟時，提前通知租戶10天，而不是先前的提前72小時。此外，《2001號法案》還規定了通知的內容，包括房東應提供租戶可以獲得租金援助和法律援助的資訊。此法案同時延長了法院審理驅逐案件相關的截止日期，使租戶在初始投訴和審判之間至少有一個月的時間來解決租金問題並仍然能居住在他們所租住的住所內。

根據俄勒岡州法律中心的數據顯示，新法案實施後，更多的驅逐案以撤銷告終，房東得到租金付款，租戶得以繼續居住。與今年1月相比，今年9月約有50%的案件被撤銷，而1月只有28%的案件被撤銷。

然而，由於今年春季撥出的8800萬美元的緊急租金援助計劃預計將在明年夏天用完，倡導者敦促立法者在即將於明年2月開始的為期35天的立法會議期間批准更多的經費，以 遏止驅逐危機，減輕租戶的負擔。

此外，為幫助低收入租戶應對驅逐風險，波特蘭市住房局租賃服務辦公室提供了一項租賃服務計劃。該計劃致力於為生活在波特蘭市72街至I-205之間的低收入租戶提供法律援助，以應對被驅逐的情況。符合資格的家庭必須在72街至I-205之間的波特蘭市內租住了房屋，且收入不能超過80%的平均收入水平（AMI）。