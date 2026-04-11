科技巨頭數據中心落戶俄勒岡　是喜是憂？

（本報綜述）近年來，包括Google與Amazon在內的科技巨頭加速在俄勒岡州布局數據中心，帶動經濟發展的同時，也引發對水資源與公共負擔的爭議。

以達爾斯市為例，Google在當地的數據中心用水量已快速攀升。2025年耗水接近5.5億加侖，占全市總用水量近40%，且未來仍將持續增加。隨著企業用水需求預計翻倍，當地居民水費也可能隨之上漲。

另一方面，Amazon也正大舉擴張其雲端業務，在俄勒岡規劃多個大型數據中心項目。根據此前披露的發展計劃，Amazon將在州內投入數十億美元建設新一代資料中心園區，涵蓋伺服器設施、電力基礎建設與配套網絡系統，進一步強化其AWS雲端服務能力。部分項目選址於電力資源充足、土地成本較低的地區，並預計帶來建設期的大量就業機會。

不過，這些新項目同樣需要大量電力與水資源支撐運作，尤其在高溫季節，冷卻系統對水資源的依賴顯著增加。隨著多個數據中心同步擴張，外界開始關注其對地方電網與水資源的長期壓力。

支持者認為，科技企業進駐為地方帶來稅收與就業。Google不僅是當地最大納稅戶之一，還投入數千萬美元升級供水系統，有助提升城市基礎設施能力。Amazon的新項目亦被視為推動區域經濟的重要動力。

然而，反對聲音亦逐漸升高。環保團體指出，過度取水可能影響當地水源與生態系統，特別是對鮭魚等受保護物種的棲息環境造成潛在威脅。同時，企業與政府對未來資源使用數據的保密，也讓公眾難以全面評估影響。

蒂娜·科特克已警告，數據中心對公共資源的壓力「不可持續」，顯示州政府正面臨發展與環保之間的兩難。

分析人士指出，隨著Google與Amazon等科技巨頭持續加碼投資，俄勒岡正站在關鍵十字路口：一邊是就業與經濟成長，一邊則是水資源、能源與環境壓力。如何在兩者之間取得平衡，將成為未來政策的重要考驗。