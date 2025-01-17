科學家預測：俄勒岡海岸海底火山今年或將噴發！

(本報綜述)俄勒岡州立大學的地質學教授威廉·查德威克近日表示，距離俄勒岡海岸約300英里的海底火山Axial Seamount 很可能在今年再次噴發。這座活躍的火山位於太平洋板塊和胡安·德富卡板塊之間的分界處，海底深度達一英里，是太平洋西北地區最活躍的火山之一。

Axial Seamount被科學家稱為「乖巧」的火山，因其噴發規律性高，地殼變形呈現穩定的「鋸齒模式」。自1990年代起，科學家已經成功監測其三次噴發（1998年、2011年和2015年）。這座火山的熔岩以流動性強的形式噴出，與夏威夷或冰島的火山相似，並不會引發如卡斯卡迪亞斷層那樣的巨大地震或海嘯。

查德威克的團隊使用海底壓力傳感器持續監測火山的地殼膨脹和地震活動。2024年夏秋期間，研究發現火山地殼已達到2015年噴發前的膨脹水平，且地震活動顯著增加。這些跡象表明，Axial Seamount 很可能於2025年內噴發。「我們已經觀察到地殼膨脹的臨界值，並且地震頻率增加，這是一個良好的預測窗口，」查德威克說。

對俄勒岡居民而言，Axial Seamount的噴發不會帶來直接影響。由於這座火山位於距離海岸約300英里的深海之中，其火山活動不會引發海嘯或地震，也不會影響沿岸基礎設施。相反，這次噴發為科學家提供了一個寶貴的研究機會，幫助提升對火山噴發的預測能力，這對於應對更具威脅性的陸地火山具有長遠意義。