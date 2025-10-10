秋冬感冒季恐更嚴重　幼童呼吸道疾病或激增

（本報綜述）隨著在新冠疫情初期出生的「抗疫寶寶」（pandemic babies）陸續踏入幼兒園與小學，凱撒醫療集團（Kaiser Permanente）提醒家長與教師，今年秋冬的感冒與流感季恐格外嚴重，幼童呼吸道疾病的病例可能激增。

凱撒兒科醫師黛奈克指出，這些孩子在嬰幼兒時期因社交距離、戴口罩與居家隔離等防疫措施盛行，幾乎沒接觸過常見病毒。「他們的免疫系統正在學習，就像他們的大腦一樣。由於早期缺乏病原刺激，免疫力相對落後，因此現在更容易感染感冒、RSV、腺病毒或流感。」

她表示，這是自然現象，不必過度擔憂。「這一兩年可能會特別辛苦，但隨著免疫系統建立起來，情況會逐漸改善。」

醫師建議家長保持警覺但不需過度緊張。若孩子僅有輕微咳嗽或流鼻水，通常可以上學，但若出現發燒或明顯不適，就應讓孩子留在家中休息，以免傳染他人。同時，也要鼓勵孩子養成良好的衛生習慣，例如打噴嚏或咳嗽時遮掩口鼻、勤洗手、避免共用水瓶與餐具。

凱撒也提醒，確保疫苗接種仍是預防重症的重要一環。家長應確認孩子已完成常規疫苗接種，並考慮讓6個月以上的幼兒接種流感與新冠疫苗，以減少感染風險。

此外，良好的睡眠與均衡飲食對提升免疫力也十分關鍵。醫師建議，多讓孩子吃新鮮蔬果與蛋白質，減少甜食與含糖飲料，有助於抵抗力提升與恢復健康。

黛奈克指出，「這一代孩子正在補上早年未感染的病毒課，這是免疫系統發展的一部分。家長只要留意病情變化、適時就醫，多數病毒感染都能自行痊癒。」