福建代表團應邀對俄州進行友好訪問 俄勒岡中國理事會設家宴歡迎老朋友

（本報記者俄廣才攝影報導）應俄勒岡中國理事會邀請，以福建省外事辦公室副主任陳國全為團長的福建代表團一行六人，於上週三抵達本地對俄勒岡州進行友好訪問。代表團成員有福建省教育廳副廳長王颺、外事辦公室副處長殷丹、福州市外辦副主任張薇、福建省僑聯聯絡部唐哲文，泉州信息工程學院董事長郭小平等。

訪問期間，代表團一行參訪了本州知名高校路易克拉克（Lewis&Clark）大學。Robin Holmes-Sullivan 校長、世界語言和文學系主席Keith Dede、法學院教授Chris Wold、世界語言與文學系中文部教師劉美如博士等，與代表團一行就深入推動雙方在國際教育領域雙向互動等議題進行了廣泛地交流與探討，並就共同關心的話題達成了共識，希望能夠簽署框架協議，為未來的合作打下基礎。

為了致力於積極推動雙方經貿互訪，具體落實企業、產業間合作，代表團一行在與俄州商務廳副廳長Chris Cummings、國際貿易專員Steve Thompson、副廳長Chris Cummings 等商務廳官員舉行的座談會上，達成了俄勒岡州與福建省雙方政府之間，保持穩定的「常務溝通機制」的重要共識。

福建代表團團長陳國全歡迎俄州商務廳針對俄州突出行業，組織產、企業代表團訪問福建，參加由福建外辦舉辦的中國國際投資貿易洽談會以及中國跨境電商交易會等相關國際展會。

7月12日晚，俄勒岡中國理事會在理事會政府關係委員會主席、克拉克瑪斯郡議員Martha Schrader的府邸設「家宴」，以俄勒岡特色「烤三文魚」大餐熱情歡迎福建代表團一行。

俄勒岡副州務卿Cheryl Myers，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、秘書長張善博、財務主管Robin Roger、文化委員會主席Emily，俄勒岡天津姐妹關係委員會執行主任劉美如等理事會成員，以及俄勒岡獨立學院與大學聯盟主席Brent Wilder、理事會教育委員會主席Orn Bodvarsson，克拉克瑪斯郡議員Ben West、前議員Ken Humberston等官員出席了晚宴。

藍進主席在致歡迎詞時表示，盡管中美兩國目前政治關係比較緊張，但在省州一級的民間交往是非常積極的。特別是今天舉辦的這個「家宴」，更加體現出中美友好關係的基礎在於民間的深切交流。

藍進指出，福建商務廳和外辦與俄勒岡州商務廳建立了常務溝通機製，這對雙方民間交流，特別是疫情後期和貿易戰背景下，這一直接的機制交流是對促進未來兩地關係深入發展方面的重大進步。

代表團團長陳國全在晚宴上講話時表示，俄勒岡州是福建與美國締結的第一座友城，三十九年來雙方交往密切、友誼深厚。本次來訪與舊友新朋相聚，如此熱情地款待讓我們感覺是「回家走親戚」來了，溫馨的「家宴」將成為我們這次美國之行最難忘的記憶。

六月底在福州舉行的『鼓嶺緣』中美民間友好論壇上，副州務卿Cheryl Myers曾做視頻講話，為與會嘉賓留下深刻的印象。

陳國全團長向副州務卿Cheryl Myers，以及各界嘉賓發出邀請，歡迎朋友們參加明年在福州舉行的，慶祝俄勒岡福建締結友好省州關係四十週年系列活動。