社安局新規：身份驗證須親自辦理

（本報綜述）美國社會安全局（SSA）近日宣布，自3月31日起，所有社安福利申請人和現有受益人將無法透過電話驗證身份，若無法成功在線驗證，則必須親自前往當地辦事處完成驗證。SSA 表示，此舉旨在打擊詐欺，但此決策引發強烈反彈，特別是對偏遠地區長者、殘疾人士及無網絡訪問者來說，恐增加諸多不便。

新規推出之際，社會安全局也正大幅縮減規模。政府效率部（DOGE）表示，全美47 個辦事處已關閉或將關閉，影響範圍涵蓋阿肯色州、德州、路易斯安那州、佛州、肯塔基州及北卡羅來納州等地。此外，SSA 計劃裁減數千名員工，外界憂心辦理效率將進一步下降。

代理社安局局長李蘭·杜德克解釋，此新規是為了遏制每年高達 1 億美元的社安金詐欺案件，特別是透過直接存款進行的欺詐。他強調，傳統的知識驗證（Knowledge-Based Authentication）方式已不安全，許多個人資訊已被公開，詐欺案件激增。

除了身份驗證措施的變更，社會安全局也宣布將加快處理直接存款變更申請，新政策將允許受益人一天內完成變更，而此前這一過程可能需要 30 天。

民主黨議員約翰·拉森批評，特朗普政府與DOGE領導人伊隆·馬斯克的真正目的，是讓社會安全局「崩潰」，以推動私有化。他表示，「政府要求長者和殘疾人士必須親自到辦事處辦理業務，但同時又關閉辦事處，這是刻意製造困難。」

拜登政府曾允許部分高風險群體透過電話驗證身份，但該措施現已被推翻。大量退休人士與社安受益人近期湧入市政廳施壓國會議員，要求政府撤回該政策。此外，工會與消費者權益組織已向聯邦法院提起緊急訴訟，試圖阻止政府效率部存取數百萬名美國人的社安數據。

目前社會安全局尚未提供替代方案，對於居住在偏遠地區或無法前往辦事處的受益人，是否會有郵寄驗證或社區協助計劃仍未明朗。隨著政策即將生效，美國社安金計劃的未來仍充滿爭議。