社區資助計劃長期停擺 數十萬資助金閒置長達五年

（本報綜述）波特蘭市政府原本用於改善波特蘭北部一社區環境的資助計劃，因行政管理不善，長達五年未能發放，導致超過28.2萬美元的資助資金閒置。市政府審計官*西蒙妮·雷德近日發表調查報告，指責社區與公民生活辦公室管理失當，造成「低效與浪費」，並要求立即恢復撥款。

該資助計劃來自波特蘭國際賽道—北波特蘭信託基金，由賽道活動主辦方出資，原本每年提供小額補助，幫助賽道周邊社區應對賽車噪音與污染影響。例如，2019年曾撥款3.5萬美元，資助聖約翰機會中心肯頓商業協會等社區團體。

然而，2020年，該計劃因疫情而中止資助。儘管2023年7月市政府內部曾討論重啟計劃，但當時負責管理的社區與公民生活辦公室以人手不足為由，未能恢復撥款，導致資金繼續閒置。

審計報告指出，該辦公室近年來內部管理混亂、領導層頻繁更替，是導致計劃停擺的主要原因。自2021年以來，該辦公室歷經四任主管，管理層動盪，使得許多原屬於其管轄的市府計劃遭遇執行困難甚至被移交他部門。

針對審計報告，波特蘭副市行政官索尼婭·施曼斯基（Sonia Schmanski）表示，市府已決定將該計劃的管理工作由公園局（Parks Bureau）接手，預計於今年稍後恢復撥款。

這起事件暴露的不只是某個辦公室的管理問題，而是整個市政府在公共資源管理上的失職。五年來，市府竟無法找到適當的部門來管理該基金，讓數十萬美元閒置，這樣的低效與不作為對納稅人而言無疑是一種背叛。

如今，市府承諾恢復撥款，但居民應當質疑：為何直到審計報告公開後才採取行動？這筆資金究竟還有多少能真正回饋社區？

政府的資金管理應當具備責任感與透明度，而不是等到問題曝光才倉促補救。未來，波特蘭市府是否能從這次事件中吸取教訓，建立更有效的監督機制，仍值得公眾持續關注。