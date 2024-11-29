砵崙華裔社區知名僑領雷啟濃元老逝世 美洲合勝總堂及本地僑界代表參加葬禮

（本報訊）德高望重、備受僑胞尊重與擁戴的社區僑領，砵崙合勝堂元老、砵崙溯源堂顧問雷啟濃先生於11月13日因病逝世，享年95歲。

11月23日上午，雷啟濃元老的葬禮在波特蘭 River View 墓園舉行。

雷啟濃元老夫人羅鳳嬌女士與親屬，美洲合勝總堂及多家支堂代表，波特蘭華裔社區僑團首領、代表，以及雷啟濃元老生前好友等逾160人參加了葬禮。

美洲合勝總堂、協勝公會、砵崙合勝總支堂、美利允合勝支堂、砵崙粵劇藝術中心、羅省合勝總支堂、砵崙遡源堂、砵崙粵聲音樂社、舍路合勝總支堂、全美遡源總堂、僑務委員會委員長徐佳青暨全體同仁、鳳凰城合勝總支堂、典化合勝支堂、砵崙至孝篤親公所、西雅圖台北經濟文化辦事處等團體和個人（排名不分先後）敬獻了花圈。

美洲合勝總堂總理張博器，暨全堂元老、主席及各級職員昆仲，發弔唁辭致哀。

李土耀牧師、砵崙溯源堂副主席鄺秉麟、中華會館代表雷兆祥、雷啟濃元老親屬 Jamei Law，以及美洲合勝總堂元老梁國緯代表總堂，美洲合勝總堂元老黃惠喜代表全堂致悼詞，深切緬懷這位德高望重、備受僑界尊重與擁戴的僑界領袖，並向其親屬致以親切問候。

祭禮由中華會館副主席廖懷澤主持。

告別儀式結束後，雷啟濃元老的靈柩在家屬與僑團代表及生前好友們的護送下，前往River View墓地安葬。

雷啟濃元老，中國台山縣錦龍村人，畢業於清華大學工程數學系。1969年帶領家人移民美國。多年以來，雷啟濃元老積極參予華人社區的僑務工作，熱心關注與支持砵崙粵聲音樂社等僑社傳統文化藝術的傳承與發展，曾任宏昌酒樓的總經理，並先後多屆擔任砵崙合勝堂、溯源堂主席，後榮升為砵崙合勝堂元老及溯源堂顧問，為砵崙僑社的和諧共處，以及全美合勝堂的堂務發展做出了積極貢獻。