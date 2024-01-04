砵崙余風采堂新址正式開幕 眾宗親為族務發展捐款相助

（本報記者俄廣才攝影報導）12月31日，位於波特蘭東南區的砵崙余風采堂舉行了新址開幕儀式，四十餘位余氏宗親歡聚一堂，慶祝新址的正式啟用。

砵崙余風采堂主席余仕維在講話時，首先感謝總堂以及本地余氏宗親對砵崙余風采堂籌建及成立所給予的鼎力支持。

他對出席開幕儀式的董事會成員和義工們，多年以來為會所的建立、及為社區服務所做的辛勤努力表示深深的感激。 他為大家分享了總堂的歷史和新建砵崙余風采堂的意義，回顧了籌建初期大家的協力合作，和多年來為服務社區所付出的不懈努力。“看到如今砵崙余風采堂的發展，以及其在亞裔社區中的地位和作用，深感欣慰。”

砵崙余風采堂主席余仕維在開幕式上講話

他表示，砵崙余風采堂將始終堅持弘揚祖德、聯繫鄉誼，秉承愛國愛鄉、關心桑梓、興學育才、慈善家鄉公益事業。

余仕維主席說：“砵崙余風采堂的宗旨是：我們“共商共建共管共享”；共商即共同磋商研討發展方向，制定章規。共建則為推動優勢共融合，和諧團結。共管並發展族務，以便達到共同享受，世代相傳。”

開幕儀式上，為推進余氏族務的發展，與會的宗親們以及多家商企、公司及個人紛紛慷慨解囊捐助，對砵崙余風采堂未來的發展壯大給予了大力支持。

據了解，為籌建砵崙余風采堂，2007年5月，退休後的余仕維教授召集了余新濤教授、余德明、余穎強、余汝能、余妙儀、余樹人等召開砵崙余風采堂籌備會議，成立了砵崙余風采堂重建小組，此後 ，小組成員廣泛聯絡本埠和周邊的余氏宗親。

2000年2月19日，砵崙余風采堂正式成立，目前為止成員已發展至139人。

與會宗親認真確認個人信息

近幾年來，在余仕維的帶領下，砵崙余風采堂籌備小組成員以及眾宗親積極參與愛心捐助活動，於疫情期間以及本州山火蔓延時，一直與當地其它組織共同合作捐款捐物，為社區做出了貢獻。

為使余風采堂有一個共有的活動場所，余仕維主席免費提供出了他的個人房產即現在所啟用的會所。經過一年多的改建、裝修，於2024新年到來的前一天正式投入使用，以供余氏宗親們在此舉行聯誼活動、增進宗親情誼。

砵崙余風采堂主席余仕維（二排左六）和與會宗親合影留念

砵崙余風采堂現任董事會成員名單：主席：余仕維 (Kitson Yu)，婦女部長：余劉紅英（Amy Liu），英文書記：余穎強，中文秘書：余德明，財政：余建華，顧問: 余新濤。

砵崙余風采堂委員會成員名單：余仕維、余劉紅英、余德明、余穎強、余笑媚、余樹人、余建華、余妙儀、余日能。

砵崙余風采堂地址：8247 SE Bush St. Portland, OR 97266。

砵崙余風采堂是一個團結互助、有愛心的華人社區余氏宗親組織。歡迎年滿18歲及以上的余氏宗親們加入砵崙余風采堂，齊心協力令會務更加繁榮興旺。