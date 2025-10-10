繼承辛亥革命精神 促進中華民族團結 砵崙中華會館舉行辛亥革命114週年紀念活動

（記者王星報道）10月4日上午，砵崙中華會館在市中心唐人街舉行辛亥革命114週年紀念活動。砵崙傳統僑社負責人與代表、僑務委員和專程前來參加的西雅圖台北經濟文化辦事處、文教中心及海外青年文化大使等百餘人參加了活動。

活動分為升旗儀式、紀念演說、堂所介紹、茶話簡餐等四項流程。李氏公所李先興女士主持了全程活動。

上午10時許，在合勝總支堂大門前舉行升旗儀式。由司儀李先興女士宣講1911年辛亥革命簡史。而後，青年李灝鋮大提琴演奏國歌，中華會館主席廖懷澤和西雅圖經文處長林美呈分別執掌升旗，禮成，先後發表了紀念演說。

儀式結束後，與會代表參觀了合勝總支堂和溯源堂兩家老堂，並與堂所負責人見面和合影。隨後移步中華會館，舉行傳統僑社座談會。

座談會上，西雅圖台北經濟文化辦事處處長林美呈、文教中心主任王偉贊、職員邱武緯分別作了自我介紹和講話，並向僑社各堂所負責人贈送了紅包、禮品及頒發獎狀；海外青年文化大使FASCA諮詢導師林蘭青帶領青年使者在會場表演了歌唱和舞蹈節目。

俄勒岡僑務諮詢委員雷培新、陳志文、陳紹昭、應書琪、雷兆祥，中華會館主席、僑務顧問廖懷澤和李汝堯顧問、僑務促進委員李素英以及砵崙傳統僑社中華會館、秉公堂、合勝堂、溯源堂、同源會、協勝公會、龍岡公所、李氏公所、黃氏公所、粵聲音樂社以及工程師學會、波特蘭高雄姊妹市協會、大波特蘭台灣同鄉會和奧瑞岡台灣工商會等社團負責人與代表也先後在會上作了講話，一一介紹了所屬堂所歷史、現狀和發展。

隨後，活動進入最後議程——茶敘和簡餐。大家興致勃勃，一見如故，進一步分享了各自工作和生活，活動自始至終洋溢著一派祥和的氣氛。