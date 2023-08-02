研究顯示：波特蘭市民最不滿治安和生活質素

（本報綜述）一項以5,300多名波特蘭市民為對象的問卷調查顯示，大部份人對波特蘭市的現狀感到不滿。普遍認為露宿者，住屋可負擔性，以及治安是本市目前最大的問題。

該調查報告涵蓋許多社會問題，例如社區安全、經濟緩衝、生活狀況……等等。根據調查，市民認為目前最大的危機是生活成本、流浪露宿、以及犯罪率。

然而，這些數據根據不同種族以及生活區域，有所不同。

其中最突出的便是東區居民的數據。以下許多項例子都表明，與其他地區的居民相比，他們有不一樣的煩惱。

西區居民認為，波特蘭目前最大的危機是露宿問題；東區居民，則將“社區安全問題”列為頭號麻煩。

東區居民認為應該優先考慮社區安全問題，其餘大部分回答者認為，城市撥款資金應該用於改善住屋危機。

在宜居性方面，東區居民也同樣與眾不同。波特蘭居民多數對城市宜居性表示“滿意”，然而東區居民卻多數回答不滿意。

東區居民表示，他們在住所附近行走時，感到不安全。許多居民都希望，當有人“非法入侵私人財產”或是“破壞私人財產”時，警察能出動應對。

至於其他調查數據，也因為不同年齡、種族而異：黑人、美國原住民、太平洋島民苦惱於生活成本問題，亞裔則最擔心社區安全。其他少數族裔則認為流浪露宿問題才是關鍵。

多數居民支持建立新診所，以應對藥物濫用與心理健康問題。也有很多人支持政府資助租金，從根源上解決露宿問題。儘管市內有援助計劃，卻有近一半的居民表示，他們並不知情。

另外，收入能自足的居民不夠50%，有27%的人表示沒有信心找到這樣一份工作。大約12%的人表示需要職業培訓或業務支持；在這個問題上，同樣有近一半的人表示他們對援助計劃並不知情。

市長惠勒在問卷調查數據公佈後發聲。他表示，十分感謝大家填寫調查問卷。他們會使用這些數據來調動市議會的資金，以解決大家心中的擔憂。