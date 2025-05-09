研究發現：帶狀皰疹疫苗可降低心臟病風險

（本報綜述）除了防止引發劇痛皮疹的病毒感染，帶狀皰疹疫苗現在還被發現有助於降低心臟病風險。根據近日發表於《歐洲心臟病學期刊》的最新研究，接種帶狀皰疹疫苗的人，在長達8年的時間內，罹患中風、心衰竭及冠心病等心血管事件的風險下降了23%。

這項研究針對超過100萬名50歲以上人士的健康數據進行分析，發現疫苗的保護作用在男性、60歲以下、以及抽菸、飲酒或運動量不足的人身上尤其明顯。

研究主持人延東建指出，這可能與皰疹病毒對血管造成的損傷有關。「皰疹病毒感染會引發血管損傷、發炎與血栓，這些都可能導致心臟疾病。透過接種疫苗預防感染，就能降低這些風險。」

此次分析的是一種「活性減毒帶狀皰疹疫苗」，疫苗內含減毒的水痘帶狀皰疹病毒，能刺激人體免疫反應，但這類疫苗不適用於免疫系統異常者。目前包括美國在內的多個國家已改用不含活病毒的重組疫苗「Shingrix」，該疫苗由葛蘭素史克製造，自2017年上市以來，已逐漸取代默沙東的舊版Zostavax疫苗，並具超過90%的防護力。

美國疾病管制與預防中心目前建議所有50歲以上民眾接種兩劑Shingrix疫苗。CBS新聞健康顧問、公共衛生專家古德也指出，新疫苗在有效性上表現更佳，「初步資料也顯示它對心血管健康同樣具保護作用。」

皰疹病毒與水痘病毒相同，一旦感染後可潛伏於體內神經節多年，待免疫力下降時再次活化成皰疹，導致劇烈疼痛與發炎反應。研究者強調，這些長期的慢性發炎，可能是增加心臟病風險的關鍵因素。

去年另一項發表於《自然醫學》的研究則指出，接種帶狀皰疹疫苗還能延緩失智症的發生，平均能延後164天診斷，顯示該疫苗可能具多重健康益處。

目前此疫苗已納入保險給付，施打管道也十分普遍。古德說：「這是一項值得大眾重視的健康投資，可能不只防皮疹，還能護心、護腦。」