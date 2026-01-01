研究打臉止痛神話：大麻幾乎無法緩解疼痛

（本報綜述）近年來，不少民眾購買所謂的「大麻提取物CBD產品」來止痛、放鬆身體或改善睡眠，但一項由俄勒岡健康科學大學（OHSU）參與的最新研究指出，這類產品在止痛方面，實際效果可能相當有限。

所謂大麻提取物CBD，是從大麻植物中提取的一種成分，不會讓人產生迷幻或「嗨」的感覺，因此常被包裝成較安全的選項，廣泛出現在油品、軟糖、膠囊或外用藥膏中，在多個州都能合法購買。

但OHSU研究人員分析了25項臨床試驗後發現，以大麻提取物大麻提取物CBD為主要成分的產品，對慢性疼痛幾乎沒有明顯幫助，效果與沒有藥效的安慰劑相差不大。

研究團隊指出，許多使用者認為「有效」，很可能來自心理作用，而非真正減輕疼痛。

研究同時比較了含有較高THC（另一種提取物）的大麻產品。THC是會讓人產生迷幻感的成分，短期內確實可能讓疼痛稍微減輕，但效果不大，且副作用明顯增加，包括頭暈、嗜睡、噁心，甚至影響日常判斷能力。

即使是已獲官方核准、含THC的處方藥，研究也發現其止痛效果有限，卻伴隨較高的不適風險。

OHSU研究人員提醒，大麻相關產品成分複雜、品質不一，不能當作一般止痛藥使用。對於長期疼痛患者而言，單靠大麻提取物CBD產品，恐怕無法真正解決問題。

研究團隊表示，這項研究並非否定所有相關療法，而是希望讓民眾在面對市面大量大麻提取物CBD產品時，能基於科學證據做出更理性的選擇。