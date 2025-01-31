研究傳統文化 傳承民族精神 北美高校聯盟周必大研究會在波特蘭成立

（本報記者王星報道）1月19日晚，北美高校聯盟周必大研究會成立儀式，在波特蘭“魚樂軒”大酒店舉行。北美高校聯盟代表、在俄州研究會成員和有關機構人士出席了儀式。

會上，由亞特蘭大專程趕來的名譽會長章美華和名譽會長周曉晨、會長周惠敬等人先後作了發言，一致表示周必大研究會的成立，是海外華人傳承與弘揚中華優秀傳統文化的重要舉措和載體，具有一定的現實意義和深層的歷史意義。儀式由理事長王星主持。

據介紹，周必大是南宋時期著名的丞相，是傑出的政治家、文學家、軍事家、教育家、哲學家，在諸多領域均頗有建樹。作為經倫濟世、安邦興國的一代能臣，在中國歷史上留下了極為燦爛的一頁。其功績與風範對後世產生了深遠的影響，是宋史文化研究的一個重要組成部分。

為傳承周必大思想理念和文化價值，由周必大墓葬所在地溫州文成其家族後人發起建立了“周必大研究會”，開展研究活動經年，卓然有成。近由北美高校聯盟章美華女士從中牽線搭橋，各方配合，促成該會在俄勒岡州波特蘭成功落地，實現了宋史人文研究的時空跨越，成功走向了海外，开启了在海外研究周必大思想理念的序幕，为弘揚傳統文化、傳承民族精神起到了積極作用。

儀式中，理事長受名譽顧問陳崢、名譽會長章美華、朱介眉、周曉晨和會長周惠敬及研究會各位理事所托，就本會宗旨、會員情況和基本任務作了簡要介紹。在談到今後研究方面的具體規劃時，表示研究會啓動後，將督促理事積極參與研究工作的開展。要求在选择和研究專題同時，預先对中國歷史作一重溫和全面了解，特別是對周必大所處宋代的“前世”——唐代和“后世”——元代，进行斷代史的系統梳理，建立清晰的歷史輪廓，為立體、準確把握當時歷史背景下周必大所言所行提供完备的资料和佐证，結合周必大各個時期的人生經歷和從政階段，以及德行、事跡和詩文等，進行初步整理與規劃，并作出專題分類，为選擇研究提供参考课题，以便有的放矢地展開有效研討。

嗣後，與會人員在儀式上也談論了各自的認識和看法。大家認為，周必大是南宋中興時期重要人物之一，以學識淵博、剛正廉潔和政績卓著聞名於世，他在政治和文化等诸多方面的貢獻，為後世留下了大量丰富而寶貴的精神遺產。因此，我們對周必大的研究是十分必要和值得的，深感意义重大的同时，也感到任重道遠。大家表示，將以研究會成立為契機，發揮自身對歷史、诗文和寫作愛好的優勢，根據課題綱要，在工作之余積極做好宋代歷史背景下周必大的專題研究和探討，為早出和多出成果創造有利條件。