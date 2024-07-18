砍下母親頭顱後帶著逛超市 男子或以精神病為由获得釋放

(本報綜述)2017年，前克拉克馬斯縣科爾頓市（Colton）居民乔舒亚·韦布（Joshua Webb）砍下親生母親頭顱後帶著逛商店，随即被捕。近日傳聞，他可能將被轉移到另一家設施並獲得有條件釋放。

俄勒岡州立醫院（OSH）代表近日與俄勒岡州精神病安全審查委員會舉行聽證會，討論对43歲的韦布予釋放的事宜。根據俄勒岡州法律，當醫院的臨床團隊確定某人在適當的護理、藥物、監督和治療下可以得到控制時，必須申請聽證會。此次內部審查程序決定，若要有條件釋放韦布，則新設施必須接受他。

位于俄勒冈州的东北部的烏馬蒂拉縣（Umatilla County）的一處全天候封閉式住院治療中心被提議作為韦布的下個收治設施。

自2018年以來，韦布一直被關押在州立醫院內。2017年母親節當天，他砍下了59歲母親蒂娜·韦布（Tina Webb）的頭顱，並在當天下午將她的頭顱帶入一家超市內。目擊者稱，他們看到他滿身是血，手持刀具，隨後刺傷了一名店內員工，其他店員在警方到達現場前控制住了韦布。

在韦布首次出庭時，克拉克馬斯縣（Clackamas）法官下令不准對其進行保釋。他被指控謀殺、未遂謀殺和一級亵渎屍體。他還因與在同一住所內發現的死狗有關的一級虐待動物罪被起訴。

2018年6月，克拉克馬斯縣法官裁定，韦布因被診斷患有精神分裂症而符合因精神病而認罪的條件。