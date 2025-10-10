知名快餐In-N-Out購下波特蘭大區倉庫　

（本報綜述）加州知名連鎖速食品牌In-N-Out Burger正式在波特蘭地區落腳。根據商業不動產公司高緯環球發布的新聞稿，該公司協助In-N-Out購得一處位於Gresham的7萬1600平方英呎工業倉庫，標誌著這家深受美國西岸消費者喜愛的速食品牌，正加速佈局俄勒岡市場。

該物業位於東北Sandy大道18205至18365號，屬於名為「Portland Portal III」的產業園開發項目之一。另一棟面積14萬5096平方英呎的建築仍在出售中。

高緯環球在聲明中指出：「In-N-Out計劃利用這處新購空間服務波特蘭市場，創造新的就業機會並擴大在該地區的營運版圖。該公司以品質與服務著稱，這項新設施將進一步提升其配送與營運效率。」

In-N-Out過去數年多次嘗試進入波特蘭市場，包括華盛頓郡及波特蘭國際機場附近，但計劃均未實現。今年2月，該公司曾向葛瑞森市政府提出申請，擬在N.E. Burnside Road 2015號商場內設立餐廳，該商場同時將迎來Trader Joe’s超市。

目前距離波特蘭最近的In-N-Out分店位於Keizer，車程約一小時。今年8月，另一家分店在華盛頓州瑞奇菲爾德（Ridgefield）開業，距波特蘭僅約30分鐘車程，讓粉絲期待未來能更近距離享用到招牌「Double-Double」與「Animal Style」薯條。

雖然官方尚未確認倉庫用途是否包括物流或食材配送中心，但外界普遍認為這筆收購顯示In-N-Out已為進軍波特蘭都會區做最後準備。